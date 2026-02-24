ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ອວຍພອນບຸນເຕັດ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ ປີມະເມຍ 2026, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກຸມພາ 2026, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດ ພະນັກງານ, ນັກຂ່າວ, ບັນນາທິການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VNA).
ສະຫາຍນາງ ຫວູຫວຽດຈາງ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ. ພາບ: ຖົ໋ງເຍິດ - VNA
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ອວຍພອນບຸນເຕັດ ພະນັກງານ, ນັກຂ່າວ,
ບັນນາທິການ
ຄະນະບັນນາທິການຂ່າວພາຍໃນ. ພາບ: ມິງດຶກ - VNA
ຄະນະບັນນາທິການຂ່າວຕ່າງປະເທດ. ພາບ: ມິງດຶກ - VNA
ສະຫາຍນາງ ຫວູຫວຽດຈາງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລາຍງານຜົນສຳເລັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ມິງດຶກ - VNA
ສະຫາຍນາງ ຫວູຫວຽດຈາງ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ມອບປຶ້ມພາບທີ່ຈັດທຳໂດຍນັກຂ່າວ ຄະນະບັນນາທິການພາບ ໃຫ້ແກ່ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່
ໂຕເລິມ. ພາບ: ຖົ໋ງເຍິດ - VNA
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ, ນັກຂ່າວ,
ບັນນາທິການ ແລະ
ຜູ້ອອກແຮງງານ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ຖົ໋ງເຍິດ - VNA
ພະນັກງານ, ນັກຂ່າວ, ບັນນາທິການ ຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ. ພາບ: ມິງດຶກ - VNA