ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ

ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ກັບ ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນ 2026, ຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ກັບ ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.

ສະຫາຍ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຫງວຽນຢຸຍຫງອກ ຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ. ພາບ: ວັນດຽບ/VNA
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກັບ ບັນດາຜູ້ແທນ. ພາບ: ວັນດຽບ/VNA
ທັດສະນີຍະພາບການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຂອງ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກັບ ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ວັນດຽບ/VNA
ຜູ້ແທນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຮັດວຽກ ຂອງ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກັບ ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ວັນດຽບ/VNA
ສະຫາຍ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຫງວຽນຢຸຍຫງອກ ຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ. ພາບ: ວັນດຽບ/VNA
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກັບ ການນຳນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ວັນດຽບ/VNA
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບມູນເຊື້ອ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ວັນດຽບ/VNA

