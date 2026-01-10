ສິລະປະ
ລາຍການສິລະປະພິເສດ ຢືນຢັນເຖິງຄວາມມີຊີວິດຊີວາອັນແໜ້ນແຟ້ນ ຂອງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ລາວ
ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 9 ມັງກອນ, ສະໜາມກີລາແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະຫວ່າງໄສໄປດ້ວຍແສງສີ ໃນຄ່ຳຄືນແຫ່ງສິລະປະ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ລາຍການພິເສດພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ຫວຽດນາມ-ລາວ: ບົດເພງມະຫາກາບແຫ່ງມິດຕະພາບ" ໂດຍແມ່ນ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ແລະ ສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຄວາມສະຫງ່າງາມ ຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
ນີ້ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳ-ການເມືອງອັນສຳຄັນ ເພື່ອຂຳນັບຮັບຕ້ອນຜົນສຳເລັດອັນສະຫງ່າງາມ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຄົບຮອບ 105 ປີ.
ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍກົງ ຈາກການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ, ເຊິ່ງເປັນການຢືນຢັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງກ້າ, ຮອບດ້ານ ແລະ ການຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດປະຕິວັດ ແລະ ວຽກງານປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງປະເທດລາວອ້າຍນ້ອງ.
ລາຍການໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນກຽດຢ່າງສູງໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ກຳມະການສູນກາງພັກ ແລະ ການນຳບັນດາກະຊວງ, ທະບວງ, ກົມກອງຕ່າງໆຂອງລາວ.
ທາງຝ່າຍຫວຽດນາມ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.
ເປັນພິເສດ, ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງມວນຊົນເກືອບ 17,000 ຄົນ ເຊິ່ງແມ່ນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຊຸມຊົນຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ສ້າງໃຫ້ເກີດເປັນພາບອັນຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍທຸງຊາດ ແລະ ດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມ.
ກ່າວປາໄສໄຂພິທີ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຂອງສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ-ລາວ ເຊິ່ງແມ່ນສາຍພົວພັນທີ່ຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ໃສສະອາດ ທີ່ຫາໄດ້ຍາກໃນໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ຜ່ານຜ່າການທົດສອບຂອງປະຫວັດສາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແຕກດອກອອກຜົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນ ວັນ ຮຸ່ງ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: ຜ່ານພາສາແຫ່ງສິລະປະ, ພວກເຮົາຢາກຍົກສູງບັນດາຜົນສຳເລັດອັນສະຫງ່າລາສີ ທີ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ຍາດມາໄດ້.
ລາຍການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ “ຂີດໝາຍໃໝ່” ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຜູກພັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຮັກແພງຖານສະຫາຍອ້າຍນ້ອງອັນສະໜິດສະໜົມ. ນັ້ນແມ່ນສານທີ່ຢືນຢັນເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນອັນໜັກແໜ້ນ ຕໍ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳຈະສືບຕໍ່ເປັນ “ເສັ້ນໃຍແດງ” ແຫ່ງການເຊື່ອມຈອດ, ຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ລະຫວ່າງສອງຊາດໃຫ້ຍິ່ງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າເກົ່າ.
ກ່າວຕອບຮັບດ້ວຍຄວາມຕື້ນຕັນໃຈ, ທ່ານນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ກັບຂອງຂວັນທາງດ້ານຈິດໃຈອັນລ້ຳຄ່າ ທີ່ຝ່າຍຫວຽດນາມມອບໃຫ້. ທ່ານນາງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເຫດການໃນມື້ນີ້ແມ່ນຂໍ້ພິສູດອັນມີຊີວິດຊີວາ ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານວັດທະນະທຳ. ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງລາຍການ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຂອງສາຍພົວພັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຄົາລົບຮັກ ທີ່ຫວຽດນາມມີຕໍ່ບັນດາເຫດການສຳຄັນຂອງປະເທດລາວ. ມິດຕະພາບຂອງພວກເຮົາ, ປຽບເໝືອນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ກິ່ນຫອມຂອງດອກຈຳປາ ແລະ ດອກບົວຄຳ, ຈະສົ່ງກິ່ນຫອມຫວນຕະຫຼອດໄປ ແລະ ໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນຊົ່ວກາລະນານ.
ທັນທີທີ່ພາກສ່ວນພິທີການສິ້ນສຸດລົງ, ສະໜາມກີລາແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດແຫ່ງສິລະປະອັນໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ. ລາຍການ “ຫວຽດນາມ-ລາວ: ບົດເພງມະຫາກາບແຫ່ງມິດຕະພາບ” ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸ ໃນການກຳກັບການສະແດງ ທີ່ປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ສິລະປະພື້ນເມືອງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສະແດງທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ.
ເວທີໄດ້ຖືກອອກແບບຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ດ້ວຍຈໍ LED ຫຼາຍມິຕິ, ປະສົມປະສານກັບເຕັກໂນໂລຊີ 3D Mapping ທີ່ທັນສະໄໝ. ສາຍພູຫຼວງອັນສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໄດ້ຖືກຈຳລອງຄືນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ, ພ້ອມກັບພາບດອກບົວ ແລະ ດອກຈຳປາ ທີ່ "ເບີກບານ" ຢ່າງສວຍງາມ ແລະ ລ່ອງລອຍຢູ່ກາງອາກາດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມມີຄວາມອອນຊອນ ແລະ ຕື້ນຕັນໃຈຢ່າງຍິ່ງ.
ລາຍການສິລະປະ "ຫວຽດນາມ-ລາວ: ບົດເພງມະຫາກາບແຫ່ງມິດຕະພາບ" ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຫາກຍັງແມ່ນການຢືນຢັນຢ່າງໜັກແໜ້ນ ເຖິງພະລັງຊີວິດອັນກ້າແກ່ນ ຂອງສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ໃນສັງກາດໃໝ່. ດ້ວຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ຄຸນຄ່າອັນດີງາມຂອງມູນເຊື້ອ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງສານອັນລ້ຳຄ່າເຖິງເພື່ອນລາວວ່າ: ເຖິງວ່າໂລກຈະມີການປ່ຽນແປງໄປຄືແນວໃດກໍຕາມ, ແຕ່ສາຍພົວພັນອ້າຍນ້ອງ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຈະຍັງຄົງເປັນ "ບົດເພງມະຫາກາບ" ທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ, ໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນ, ຂຽວສົດງົດງາມ ແລະ ໝັ້ນຄົງທິດົງຕະຫຼອດຊົ່ວກາລະນານ./.