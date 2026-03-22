ວັດທະນະທຳ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ຢ້ຽມຊົມເຂດທົດລອງເປີດການແພດສາກົນ Fangchenggang
ຢູ່ທີ່ນີ້, ມີເຂດວາງສະແດງຂອງເຂດທົດລອງການແພດ ແລະເຂດວາງສະແດງການຢາພື້ນເມືອງ. ເຂດວາງສະແດງຂອງເຂດທົດລອງການແພດໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບແຜນຜັງ ແລະໂຄງສ້າງການພັດທະນາຂອງເຂດທົດລອງ, ກໍ່ຄືສະພາບການຮ່ວມມື ແລະແລກປ່ຽນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ້ (SCO) ແລະບັນດາປະເທດອາຊຽນ.
ເຂດວາງສະແດງການແພດ-ການຢາພື້ນເມືອງ ໄດ້ວາງສະແດງຊັບພະຍາກອນອຸດົມສົມບູນ ກ່ຽວກັບເພສັດຊະກຳເປັນສັດ ແລະພືດຢູ່ເຂດອ່າວພາກເໜືອ ແລະສາຍພູ Shiwan dashan, ກໍ່ຄືຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງທີ່ຕັ້ງພູມສາດເອກະລັກສະເພາະ ແລະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອຸດົມສົມບູນ ເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງການແພດ-ການຢາພື້ນເມືອງ ທີ່ມີລັກສະນະຊົນເຜົ່າ, ຜ່ານນັ້ນຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະການຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດການແພດ-ການຢາພື້ນເມືອງ.
ດັ່ງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຮູບພາບທີ່ເຂດທົດລອງເປີດການແພດສາກົນ Fangchenggang: