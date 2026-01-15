ວິຖີຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ຫວຽດ
ມຸ່ງໜ້າສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ: ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ ອາເມລິກາ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງພັກ
ໃນຈົດໝາຍອວຍພອນທີ່ສົ່ງເຖິງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ສະໂມສອນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຄັ້ງທີ XIV ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດ, ເປີດໄລຍະແຫ່ງການພັດທະນາໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນທ່າມກາງສະພາບເສດຖະກິດໂລກທີ່ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍຂອງການເຕີບໂຕ. ປະຊາຄົມນັກທຸລະກິດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງຕໍ່ບັນດາທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ, ການດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ຕາງໜ້າໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຮັກຊາດເຂດ DMV, ທ່ານ ຫງວຽນກວາງແທງ, ປະທານສະໂມສອນ ໄດ້ລົງນາມໃນຈົດໝາຍອວຍພອນ, ສົ່ງຝັງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄຳອວຍພອນໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ນຳພາປະເທດຊາດນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ຮັ່ງມີ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.