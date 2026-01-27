Báo Ảnh Việt Nam

ວັດທະນະທຳ

ພັນລະຍາ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຢ້ຽມຢາມແຂວງ ນິງບິ່ງ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນ 2026, ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ, ພັນລະຍາ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ, ພັນລະຍາ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງ ນິງບິ່ງ.
ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ຢູ່ຫໍບູຊາ ເຈົ້າຍິງ ໂຍ່ຍຮວາ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA

ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ຊົມການສະແດງສິລະປະ ໃນບົດເພງ "ຫວຽດ-ລາວ ຮ່ວມບົດເພງດຽວກັນ" ໂດຍນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮວາລື ສະແດງ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA
ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ຢູ່ຫໍບູຊາ ເຈົ້າຍິງ ໂຍ່ຍຮວາ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA
ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ຢູ່ຫໍບູຊາ ເຈົ້າຍິງ ໂຍ່ຍຮວາ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA
ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ມອບຊໍ່ດອກໄມ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮວາລື ພາຍຫຼັງການສະແດງສິລະປະ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA

ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA

ຫ້ອງຮຽນພິເສດເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາຕົວອັກສອນ ຫານ-ໂນມ ຢູ່ເຂດດິນແດນບັນພະບຸລຸດ

ຫ້ອງຮຽນພິເສດເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາຕົວອັກສອນ ຫານ-ໂນມ ຢູ່ເຂດດິນແດນບັນພະບຸລຸດ

ທ່າມກາງຈັງຫວະຊີວິດທີ່ທັນສະໄໝ, ຢູ່ທີ່ວັດ ຈຸກເລິມ (ຕາແສງ ໂຖຕາງ, ແຂວງ ຝູ໋ເຖາະ), ຫ້ອງຮຽນຕົວອັກສອນ ຫານ-ໂນມ ທີ່ພິເສດສຳລັບຜູ້ອາວຸໂສ ຍັງຄົງດັງກ້ອງກັງວານດ້ວຍສຽງອ່ານບົດຮຽນໃນທຸກໆວັນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຮຽນຕົວອັກສອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນການເດີນທາງກັບຄືນສູ່ຮາກເຫງົ້າ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນທີ່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງບັນພະບຸລຸດ ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສິດສອນດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທັງໝົດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ເຂດເປັນດິນແດນ ຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງ ບັນພະບຸລຸດ
