ພັນລະຍາ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຢ້ຽມຢາມແຂວງ ນິງບິ່ງ

ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ຢູ່ຫໍບູຊາ ເຈົ້າຍິງ ໂຍ່ຍຮວາ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA
ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ຊົມການສະແດງສິລະປະ ໃນບົດເພງ "ຫວຽດ-ລາວ ຮ່ວມບົດເພງດຽວກັນ" ໂດຍນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮວາລື ສະແດງ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA
ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ຢູ່ຫໍບູຊາ ເຈົ້າຍິງ ໂຍ່ຍຮວາ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA
ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ຢູ່ຫໍບູຊາ ເຈົ້າຍິງ ໂຍ່ຍຮວາ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA
ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ແລະ ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ມອບຊໍ່ດອກໄມ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮວາລື ພາຍຫຼັງການສະແດງສິລະປະ. ພາບ: ມິງດຶກ/VNA