ທ່ອງທ່ຽວ
ປະທັບໃຈ ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ກວາງນາມ
ໃນທ່າອ່ຽງ ທີ່ໂລກ ກໍາລັງພະຍາຍາມກ້າວໄປສູ່ຂະແໜງການ ທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແບບຍືນຍົງ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ກວາງນາມ ໄດ້ດຳເນີນບັນ ດາບາດກ້າວທີ່ສອດຄ່ອງກັບທຳມະຊາດ, ເງື່ອນໄຂ ທີ່ເປັນທ່າ ແຮງ ທີ່ມີພ້ອມຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ທັງຕອບສະໜອງໄດ້ທ່າອ່ຽງໃໝ່ ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການສ້າງມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວເພື່ອນຳໃຊ້ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ປະເພດຕ່າງໆ ທ້ອງຖິ່ນ.
ມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ຂອງ ກວາງນາມ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສະວິດ (SSTP) ບົນພື້ນຖານອີງໃສ່ 25 ມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນຂອບເຂດ ສາກົນ ແລະ ຖືກດັດປັບໃຫ້ ເໝາະສົມກັບການທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ສະ ພາບການດຳເນີນທຸລະກິດ ຕົວຈິງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ກວາງນາມ ລວມມີ 6 ມາດຖານໃຫ້ 6 ປະເພດ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຄື: ໂຮງແຮມ (9 ຫົວຂໍ້), homestay (10 ຫົວຂໍ້), ຣີສອດ (10 ຫົວຂໍ້), ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ (5 ຫົວຂໍ້), ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ຊຸມຊົນ (9 ຫົວຂໍ້), ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ (11 ຫົວຂໍ້).
ທ່ານ ເລຈີ໋ແທ່ງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນາມ ຢືນຢັນວ່າ: “ພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດ, ກວາງນາມ ປາດຖະໜາຢາກຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງແຮງ, ເພາະບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຂະແໜງເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງນຳມາຄວາມໝາຍດ້ານ ສັງຄົມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອີກດ້ວຍ. ກວາງນາມ ຖືການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງເປັນເສົາຄ້ຳ. ເພາະສະນັ້ນ, ມາດ ຖານການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ສໍາລັບບັນດາຈຸດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງອັນໜັກແໜ້ນ ຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວົງຄະນາຍາດວິສາຫະກິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວແຂວງ ພ້ອມກັນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ແປກໃໝ່, ເປັນມິດ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ”.
ດ້ວຍບັນດາມາດຖານດັ່ງກ່າວ, ກວາງນາມ ຄາດວ່າ “ການທ່ອງ ທ່ຽວສີຂຽວ” ຈະແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ມີລັກສະນະ ມະນຸດ ສະທຳ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອະນຸລັກຮັກສາ ຄຸນຄ່າວັດທະ ນະທຳ-ມໍລະດົກ, ປະກອບ ສ່ວນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດສີ ຂຽວ, ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຊາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສົດຊື່ນ, ເປັນມິດ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ມາຍັງ ກວາງນາມ ໃນທຸກວັນນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຊອກຮູ້ຄວາມງາມທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ 2 ມໍລະດົກໂລກ ທີ່ມີຊື່ສຽງຄື: ເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ, ວິຫານ ໝີ໋ເຊີນ ແລະ ເຂດອະນຸລັກລະບົບນິເວດ ສຳລັບສິ່ງມີຊີວິດ ຂອງ ໂລກ ກູ່ລາວຈ່າມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ບັນດາທົວທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ດ້ວຍບັນຍາກາດ ທີ່ປອດໃສ, ທຳມະຊາດ ອັນມະຫັດສະຈັນ ຂອງ ພູມສັນຖານ ຊົນນະບົດ, ຫາດຊາຍ, ພູເຂົາ, ປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ, ນິຄົມສີຂຽວ... ກວາງນາມ ຍັງເປັນດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າໃຈ ຂອງ ຜູ້ຄົນ, ບັນດາເຍື່ອງ ອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ ຂອງ ສີສັນວັດ ທະນະທຳຂອງ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ພວມອາໄສ ຢູ່ທ່າມກາງ ປ່າໄມ້ ສີຂຽວ ຂອງ ສາຍພູຫຼວງທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ.