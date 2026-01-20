ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ
ບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມີຈິນຕະນາການໃໝ່ຕໍ່ຄວາມຄາດຫວັງອັນເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ
ຜ່ານການຕິດຕາມພິທີໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດລ້ວນແຕ່ຖືວ່າ ບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສະແແດງໃຫ້ເຫັນວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່.
ທ່ານ ກາວເຕິນເວືອງ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງງາຍ, ມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ການນຳສະເໜີຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານທີ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ໃນນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ວາງອອກແນວທາງ, ຍຸດທະສາດການເຄື່ອນໄຫວໃນອາຍຸການໃໝ່ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.
“ບົດກ່າວຄຳເຫັນໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ນຳສະເໜີສະແແດງໃຫ້ເຫັນວິໄສທັດຍຸດທະສາດກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ. ພົ້ນເດັ່ນໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງສາມກຳນົດທິດໃຫຍ່. ທີໜຶ່ງແມ່ນບຸກທະລຸກ່ຽວກັບສະພາບການເຕີບໂຕອີງໃສ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ທີສອງແມ່ນບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານບໍລິຫານແຫ່ງຊາດທີ່ທັນສະໄໝກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວພະນັກງານ, ພິເສດແມ່ນຖັນແຖວພະນັກງານຍຸດທະສາດ, ຕອບສະໜອງຄຳຮຽກຮ້ອງບໍລິຫານປະເທດຊາດໃນສະໄໝເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ. ທີສາມແມ່ນ ບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ”.
ທ່ານ ປອ. ເຈິ່ນຫາຍລິງ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ປະທານສະຫະສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ (VKBIA), ປະທານສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມນັກຊ່ຽວຊານ - ປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ (VKEIA), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຢ່າງຈະແຈ້ງຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາຢ່າງແຮງ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃນບົດຄຳເຫັນ.
“ສານທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນເລື່ອງເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ຜາສຸກ, ໃນນັ້ນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຕິດພັນກັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນສັງຄົມ, ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ. ນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍລະຫວ່າງອຸດົມການຂອງພັກ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ.”
ໂດຍຮັບຟັງບົດຄຳເຫັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢູ່ພິທີໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ປະຊາຄົມ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ອະນາຄົດພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງອັນເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າຂອງຊາດ. ທ່ານ ປອ. ຫງວຽນຮົ່ງເຊີນ, ປະທານສະຫະພັນຊາວ ຫວຽດນາມຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງບົດກ່າວຄຳເຫັນບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫຼຸບຢ່າງເລິກເຊິ່ງອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດວິໄສທັດຍຸດທະສາດຍາວນານໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ. ບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນ 3 ເນື້ອໃນສຳຄັນລຸລ່ວງ. ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ຢັ້ງຢືນຄຸນນະທາດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພັກໃນອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII. ທີສອງແມ່ນ, ສ້າງທັດສະນະພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2026 – 2030 ແລະ ວິໄສທັດ 2045. ທີສາມແມ່ນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຂອດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ, ສາມເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນບາດກ້າວເດີນທີ່ສຳຄັນໃນຈິນຕະນາການຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ການບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ.”
ປັນຍາຊົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍຖືວ່າ ບົດຄຳເຫັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຂັມຊີ້ທິດໃຫ້ແກ່ອາຍຸການໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ຫາກບັງແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາຮອດປີ 2045 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ຕອບສະໜອງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ, ກໍຄືປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.