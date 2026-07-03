ຈາກມະຕິ ກ້າວໄປສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ
ບາດກ້າວຫັນປ່ຽນສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປະເທດຕາມທິດທັນສະໄໝ
ບັນດາຕົວເລກກ່ຽວກັບປັບຫົວໜ່ວຍໄດ້ກະທັດລັດເຂົ້າ ແລະ ອົງການປົກຄອງໄດ້ຮັບການສັບຊ້ອນ ຫຼືໜ້າທີ່ໄດ້ແບ່ງຂັ້ນນັ້ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ່ອງແສງຂອບຂະໜາດ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງການປະຕິຮູບ. ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແຫ່ງຊາດທີ່ປອດໄພ ແລະ ສ້າງສັນ.
ໜຶ່ງປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບການຈັດຕັ້ງສັງລວມຂອງລະບົບການເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງສາມຂັ້ນ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າໄລຍະການຫັນປ່ຽນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນັບແຕ່ໄລຍະປ່ຽນແປງໃໝ່. ບໍ່ພຽງແຕ່ສັບຊ້ອນການບໍລິຫານດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ນີ້ຍັງແມ່ນບາດກ້າວທົດລອງສຳຄັນຕໍ່ແບບວິທີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃໝ່, ໃນນັ້ນປະສິດທິຜົນໃນການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດກາຍເປັນໄມ້ວັດແທກສູນກາງ.
ບັນດາຕົວເລກຢັ້ງຢືນປະສິດທິພົນຂອງບັ້ນການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ
ພາຍຫຼັງ 1 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງສາມຂັ້ນ, ບັນດາດັດຊະນີຕົວເລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫັນປ່ຽນຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກບໍລິຫານຄືນໃໝ່. ຈາກ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ, ລະບົບຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານໄດ້ຮັດແຄບລົງເຫຼືອ ພຽງ 34 ຫົວໜ່ວຍ. 696 ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວ. ຈຳນວນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນຕາແສງໄດ້ສັບຊ້ອນຄືນໃໝ່, ຈາກກວ່າ 10.000 ຫົວໜ່ວຍ ລົງເຫຼືອກວ່າ 3.300 ຫົວໜ່ວຍ.
ໃນລະບົບການເມືອງ, ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍເປັນກາງໄດ້ຮັບການສັບຊ້ອນຄືນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄລຍະຫ່າງໃນການບໍລິຫານແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຕັດສິນກຳນົດດ້ານບໍລິຫານໄດ້ມີເງື່ອນໄຂໄປເຖິງປະຊາຊົນໄວກວ່າ.
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມາປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານຫຼາຍຄົນຂຶ້ນ. ພະນັກງານໃກ້ຊິດປະຊາຊົນ, ສິ່ງນີ້ຖືກຕ້ອງກັບແຜນນະໂຍບາຍ,ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດທີ່ສຸດ.
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ມີໄຫວພິບກວ່າ, ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ທົ່ວປວງຊົນມີຄວາມສາມັກຄີ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕອບສະໜອງຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ.
ບັນດາໝາກຜົນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການປັບປຸງດ້ານເຕັກນິກໃນການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສ່ອງແສງການປ່ຽນແປງໂດຍພື້ນຖານໃນຈິນຕະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ. ສູນກາງສຸມໃສ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ວາງແຜນກຳນົດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ການກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ; ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການມອບສິດເປັນເຈົ້າການກວ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າກ່ຽວກັບໝາກຜົນ. ເມື່ອຕີລາຄາສັງລວມ, ທ່ານ ຫງວຽນຢຸຍງອກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ຜ່ານໜຶ່ງປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວ, ຮູບແບບໃໝ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນລັກສະນະພົ້ນເດັ່ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຮູບແບບເກົ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ແມ່ນບາດກ້າວພັດທະນາກ່ຽວກັບທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳ. ຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງຈາກຈິນຕະນາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄປສູ່ສູ່ການສ້າງສາພັດທະນາ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການນຳພາຂອງພັກກຳອຳນາດ, ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນກ່ຽວກັບຄຸນທາດໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປະເທດຊາດຕາມທິດທັນສະໄໝ, ຕິດພັນການແບ່ງສິດໄປຄຽງຄູ່ກັບການຄວບຄຸມສິດ. ອາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າການສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງໄດ້ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບລະບົບການເມືອງ, ວິທີການນຳພາ, ການບໍລິຫານ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ.
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງກວ່າ
ພາຍຫຼັງ 1 ປີທີ່ເຄື່ອນໄຫວ, ລະບົບໄດ້ສັບຊ້ອນ, ຈັດຕັ້ງສຳເລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕາມທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ຢູ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນ 1 ປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວຮູບແບບການຈັດຕັ້ງສັງລວມຂອງລະບົບການເມືອງ, ຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງສາມຂັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ນັ້ນພຽງແຕ່ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດ. ພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຕ້ອງສືບຕໍ່ໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງກວ່າ, ວິທີການເຮັດມີວິທະຍາສາດກວ່າ ແລະ ດ້ວຍຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງກວ່າ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ, ຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ສົມບູນແບບຢ່າງຄົບຊຸດ; ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການນຳພາຂອງພັກຕໍ່ກັບລະບົບການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ…
ການປະຕິຮູບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງແມ່ນວຽກງານໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງຢຶດໝັ້ນ, ມີແບບມີແຜນ ແລະ ມີວິທະຍາສາດທີ່ສຸດ. ບໍ່ອາດຟ້າວຟັ່ງ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດຢຸດ, ລັງເລຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນໃນຕົວຈິງ. ຈິດໃຈສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍແມ່ນ: ການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມສາມາດໃໝ່, ກົນໄກແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງອຳນາດໃໝ່ ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃໝ່, ຈິນຕະນາການຕ້ອງສ້າງໄດ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃໝ່. ກົງຈັກໃໝ່ຕ້ອງນຳມາເຊິ່ງຄຸນນະພາບໃນການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.
ພາຍຫຼັງ 1 ປີແມ່ນໄລຍະເວລາບໍ່ຍາວເກີນໄປໃນການປະຕິຮູບຄັ້ງໃຫຍ່ ແຕ່ກໍ່ພຽງພໍເພື່ອເຫັນໄດ້ການປະຕິຮູບໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ “ກົງຈັກໃໝ່ຕ້ອງດີກວ່າກົງຈັກເກົ່າ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງສັງຄົມຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ”. ສຳຄັນແມ່ນຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໄດ້ດີກວ່າ ພ້ອມທັງສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປະເທດທີ່ທັນສະໄໝ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່