ວັດທະນະທຳ
ນໍ້າໃຈລະຫວ່າງທະຫານ-ປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດປ້ອງກັນອາກາດ
ລາຍການບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກິດຈະກໍາເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳຈິດໃຈ ໃນຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງອັນເລິກເຊິ່ງ, ປະກອບສ່ວນສຶກສາອົບຮົມມູນເຊື້ອ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ທັງກາງເວັນ ແລະກາງຄືນ, ເວນຍາມກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ ແລະຄຸ້ມຄອງເຂດນ່ານຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.
ໃນລາຍການໄດ້ດໍາເນີນຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ເຊັ່ນ: ການປະດັບປະດາແທ່ນບູຊາ, ການແຂ່ງຂັນຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ການຂຽນຄໍາກອນຄູ່ກ່ຽວກັບລະດູບານໃໝ່; ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ... ໄປພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະ ໂດຍພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ທີ່ມາຈາກບັນດາກົມກອງແຮກສ່ຽວສະແດງ.
ບັນດາບົດເພງ, ວາດຟ້ອນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພັກ, ລຸງໂຮ່, ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ມູນເຊື້ອຂອງທະຫານປ້ອງກັນອາກາດ-ທະຫານອາກາດ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງທະຫານ ກັບປະຊາຊົນຢູ່ເຂດທີ່ກົມກອງຕັ້ງທັບ.
ຜ່ານລາຍການດັ່ງກ່າວ, ສາຍພົວພັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງກົມກອງກັບຄະນະພັກ, ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ.
ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ກອງພັນໃຫຍ່ລູກສອນໄຟ 282 ແຜ່ຂະຫາຍພາບພົດນັກຮົບປ້ອງກັນອາກາດ ທີ່ມີຄວາມກ້າຫານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຕິດແທດກັບປະຊາຊົນ, ເຄົາລົບນັບຖືປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນຮັບໃຊ້; ປຸກລຸກບັນຍາກາດແຫ່ງການແຂ່ງຂັນອັນຟົດຟື້ນ, ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີເດັ່ນໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈໍາຊາດ ປີມະເມຍ 2026.