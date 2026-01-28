ວັດທະນະທຳ
ນຳເອົາ ບຸນເຕັດ ມາສູ່ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ ຫຼີເຊີນ
ແລ່ນຜ່ານຄື້ນທະເລໃຫຍ່ຂອງເຂດທະເລພາກກາງໃນທ້າຍປີ, ແຕ່ລະ ຖ້ຽວເຮືອ ທີ່ເຂົ້າທຽບທ່າ ຢູ່ເກາະ ຫຼີເຊີນ ບໍ່ພຽງແຕ່ ຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າທົ່ວ ໄປເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງນຳເອົາ ກິ່ນອາຍຂອງບຸນເຕັດ ຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໄປນຳອີກດ້ວຍ. ຢູ່ຕາມສອງຝາກທາງ ທີ່ມຸ່ງໜ້າສູ່ສູນກາງເມືອງເກາະ, ສີຂຽວຂອງເຂົ້າຕົ້ມ, ສີເຫຼືອງ ຂອງ ຕົ້ນໝາກແປ້ນ ແລະ ສີບົວ ຂອງດອກຄາຍ ໄດ້ເລີ່ມປະກົດໃຫ້ເຫັນ, ເຮັດໃຫ້ທົ່ວທັງເກາະມີຄວາມ ສົດໃສຂຶ້ນຕື່ມ. ປະຊາຊົນ ໃນເກາະ ຕ່າງກໍພາກັນ ໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງຢ່າງ ຄຶກຄື້ນ, ສຽງຫົວມ່ວນຊື່ນ ປະສານກັບສຽງແກເຮືອ ໄດ້ສ້າງເປັນບົດ ເພງແຫ່ງການຕ້ອນຮັບ ລະດູບານໃໝ່ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດ.
ນອກຈາກສິນຄ້າທາງການຄ້າແລ້ວ, ບັນດາຖ້ຽວເຮືອ “ບຸນເຕັດ ກ່ອນກຳນົດ” ເຫຼົ່ານີ້ ຍັງອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍ ຄວາມຮັກແພງ ຂອງ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ທີ່ມີຕໍ່ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເກາະ. ຂອງຂວັນແຫ່ງນ້ຳໃຈ ຫຼາຍຢ່າງ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ໄດ້ຖືກມອບເຖິງມື ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ ແລະ ເຫຼົ່າທະຫານ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນຊ່ວງບຸນເຕັດ. ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງທັນການນັ້ນ ແມ່ນກໍາລັງໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ຊ່ວຍໃຫ້ ບັນດານັກຮົບ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ນ່ານຟ້າ ແລະ ນ່ານນ້ຳ ຂອງ ປະເທດຊາດ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ສະຫຼອງ ບຸນເຕັດ ຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. ເຖິງວ່າ ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານພູມສັນຖານ, ແຕ່ດ້ວຍການ ກະກຽມ ຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບ, ບັນຍາກາດບຸນເຕັດ ຢູ່ເຂດເສດຖະ ກິດພິເສດ ຫຼີເຊີນ ແມ່ນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວ, ຢືນຢັນເຖິງ ຄວາມ ຜູກພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງເກາະ ໄກຈາກຝັ່ງ ແລະ ແຜ່ນດິນແມ່.