ເສດຖະກິດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ປີ 2026
ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບກຳລັງຄວາມສາມາດ, ທ່າແຮງ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສະພາບການລົງທຶນຂອງແຂວງ ແທັງຮວ໊າ. ທາງແຂວງ ກໍປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາໂຄງການບຸລິມະສິດດຶງດູດການລົງທຶນໄລຍະ 2026 – 2030, ລວມມີ 173 ໂຄງການນອນໃນ 6 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ, ດ້ວຍເງິນລົງທຶນທັງໝົດຄາດວ່າກວ່າ 570.000 ຕື້ດົ່ງ, ເທົ່າກັບປະມານ 24 ຕື້ USD.
ພິເສດ, ການນຳແຂວງກໍມອບຂໍ້ຕົກລົງແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ, ໃບຢັ້ງຢືນການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ 28 ໂຄງການ ດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 30.000 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 1,13 ຕື້ USD); ບັນດາອົງການສຳນັກງານມອບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບບັນດານັກລົງທຶນ 14 ໂຄງການ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດເກືອບ 73.000 ຕື້ດົ່ງ (2,7 ຕື້ USD) ໃນບັນດາຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ການບິນ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ, lgoistics, ການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ…
ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Ito Naoki.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ito Naoki ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລົງທຶນກັບ ຫວຽດນາມ ລາຍກວ່າອີກ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼັກການຮ່ວມມື “ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ”, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ito Naoki ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ພົ້ນເດັ່ນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ງິເຊີນ ແລະ ໂຄງການມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ງີເຊີນ ຈຳກັດ ແລະ ກວດກາການກໍ່ສ້າງສາງສະສົມນ້ຳມັນສຳຮອງຍຸດທະສາດ ງີເຊີນ.