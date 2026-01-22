ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ
ທ່າແຮງຈາກໃບນັດ ເກົ່າດຸກ
ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ, ໝາກນັດ ເກົ່າດຸກ ແມ່ນມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງດ້ວຍລົດຊາດທີ່ຫວານເປັນເອກະລັກ, ແຕ່ຫຼັງຈາກການເກັບກ່ຽວໃນແຕ່ລະລະດູ, ໃບນັດຫຼາຍພັນໂຕນມັກຈະຖືກຖິ້ມ ຫຼື ເຜົາທຳລາຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແຍກເສັ້ນໄຍ, ໃບນັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ “ປ່ຽນໂສມໃໝ່” ກາຍເປັນເສັ້ນໄຍລະດັບສູງ. ຂັ້ນຕອນການຜະລິດແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງລະອຽດລະອໍ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຄັດເລືອກໃບ, ການປອກເສັ້ນໄຍດ້ວຍຈັກສະເພາະ, ຈົນເຖິງການກຳຈັດສິ່ງເຈືອປົນ ແລະ ຕາກແຫ້ງແບບທຳມະຊາດ ເພື່ອຮັກສາຄວາມທົນທານ ແລະ ສີຂາວທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ເສັ້ນໄຍນັດບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມທົນທານສູງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີ ແບບທຳມະຊາດ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນມິດກັບຜິວໜັງນຳອີກ. ການປ່ຽນ “ຂີ້ເຫຍື້ອກະສິກຳ” ໃຫ້ກາຍເປັນເສັ້ນໄຍ ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດ. ໃນທ່າອ່ຽງທີ່ໂລກພວມມຸ່ງໄປສູ່ແຟຊັນແບບຍືນຍົງ, ເສັ້ນໄຍນັດ ເກົ່າດຸກ ບໍ່ພຽງແຕ່ ຢຸດຢູ່ທີ່ ວັດຖຸດິບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງນຳເອົາຄວາມມຸ່ງຫວັງກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງນຸ່ງລະດັບສູງ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງມູນຄ່າຜະລິດພັນກະສິກຳຂອງ ນະຄອນ ກັນເທີ ແຫ່ງໃໝ່ ແລະ ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຊາວນາພາກຕາເວັນຕົກ ໃນແຜນທີ່ເສດຖະກິດໝູນວຽນ.