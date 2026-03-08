Báo Ảnh Việt Nam

ວັດທະນະທຳ

ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ: “ໜ້າທີ່ການເມືອງຈຸດສຸມ, ບໍ່ສາມາດແກ່ຍາວຕື່ມອີກ”

ໃນສະພາບການຄະນະກວດກາຂອງ EC ຄາດວ່າຈະມາຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5 ເພື່ອເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຕ້ານ IUU ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-19 ມີນາ, ການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ໄດ້ກໍານົດວ່າແມ່ນ “ໜ້າທີ່ການເມືອງຈຸດສຸມ, ບໍ່ສາມາດແກ່ຍາວຕື່ມອີກ”.

ພາຍຫຼັງເວລາ 8 ປີ, ນັບແຕ່ເມື່ອຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ໝູນໃຊ້ “ບັດເຫຼືອງ” IUU (ຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ), ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຕົວເອງຢ່າງແຂງແຮງ ແລະກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອເອົາອິດທິພົນຊື່ສຽງຄືນໃໝ່.

ເຂດຈອດເຮືອຫາປາແຂວງອານຢາງ. ພາບ: TTXVN

ພິເສດ, ໃນສະພາບການຄະນະກວດກາ EC ຄາດວ່າ ຈະມາຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5, ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-19 ມີນາ 2026, ການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ໄດ້ກໍານົດວ່າແມ່ນ “ໜ້າທີ່ການເມືອງຈຸດສຸມ, ບໍ່ສາມາດແກ່ຍາວຕື່ມອີກ”, ຍ້ອນວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເພື່ອທີ່ຕັ້ງ, ຮູບພາບຂອງປະເທດໃນເວທີສາກົນໃນສັງກາດໃໝ່ອີກດ້ວຍ.

ໜ້າທີ່ຮີບດ່ວນ, ສຳຄັນແຖວໜ້າ

ທ່ານ ເຈິ່ນດຶກທັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ໄດ້ສ້າງບົດລາຍງານສັງລວມກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງ EC ນັບແຕ່ປີ 2017 ຈົນຮອດປະຈຸບັນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບັນດາຄະນະຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນຳ ໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຢູ່ 18 ທ້ອງຖິ່ນ ແລະສືບຕໍ່ກວດກາຈຸດສຸມຢູ່ 15 ທ້ອງຖິ່ນຍັງເຫຼືອກ່ອນເມື່ອຄະນະ EC ເຂົ້າເຮັດວຽກ.

ກອງເຮືອຫາປາຂອງຊາວປະມົງນະຄອນ ດ່າໜັງ ອອກສູ່ທະເລເພື່ອຂຸດຄົ້ນອາຫານທະເລ. (ພາບ: ລານແອງ)

ຕາມບົດລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 31 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ  IUU, 100% ຈໍານວນເຮືອຫາປາ ມີເງື່ອນໄຂເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ອັບເດດບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນອາຊີບຫາປາແຫ່ງຊາດ (VN-Fishbase) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ບັນດາທ້ອງຖິ່ນກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນ, ອັບເດດ ແລະປະກາດເປີດເຜີຍກຳປັ່ນຖືກຍົກເລີກການລົງທະບຽນຈຳນວນ 19.042 ລຳ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ກວດສອບ; ພ້ອມທັງມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງບັນດາກຳປັ່ນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຄົບ.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ໄດ້ມີເອກະສານສະເໜີບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະສານສົມທົບດຳເນີນການກວດກາເຮືອຫາປາເຂົ້າ-ອອກທ່າກຳປັ່ນ ໃນລະບົບຊອກຫາຕົ້ນກຳເນີດສິນໃນນ້ຳເອເລັກໂຕນິກ (eCDT) ແລະຜ່ານຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນ...

ໃນໂທລະເລກເລກທີ 18/CĐ-TTg ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການສຸມໃສ່ກະກຽມການເຮັດວຽກກັບຄະນະກວດກາຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ຄັ້ງທີ 5, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຮູ້, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຈິດໃຈຮັບຜິດຊອບ ແລະໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ກຳລັງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະປະຊາຄົມຊາວປະມົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU, ເພື່ອຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ “ບັດເຫຼືອງ” ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ໃນຊຸມມື້ຕົ້ນປີໃໝ່, ເຮືອຫາປາທີ່ມີກໍາລັງແຮງສູງຫຼາຍຮ້ອຍລໍາຂອງແຂວງ ກວາງຈິ ໄດ້ພາກັນອອກສູ່ທະເລຢ່າງພ້ອມພຽງ. ການອອກທະເລໄລຍະສັ້ນຫຼາຍຄັ້ງທີ່ໄດ້ນໍາເອົາກຸ້ງປາເຕັມລໍາເຮືອກັບມາ ໄດ້ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນສືບຕໍ່ອອກທະເລຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຜະລິດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ. (ພາບ: ຕາຈວຽນ/TTXVN)

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕາມເນື້ອໃນໂທລະເລກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ວຽກງານຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຈຳນວນໜຶ່ງ, ການຄວບຄຸມເຮືອຫາປາທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຄົບ, ຫຼາຍກໍ່ລະນີເຮືອຫາປາລະເມີດການຂຸດຄົ້ນ IUU ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂເທື່ອ, ຍັງມີເຮືອຫາປາລະເມີດນ່ານນ້ຳທະເລຕ່າງປະເທດ, ຂາດຄວາມລະມັດລະວັງ, ຂາດຄວາມຂ້ຽວຂາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂັ້ນ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ. ເພາະສະນັ້ນ, ພາຍຫຼັງເວລາເກືອບ 4 ປີ, ຜ່ານການກວດກາຂອງ EC ເປັນ 4 ຄັ້ງ, ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ທັນຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ເທື່ອ.

ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງຄະນະກວດກາ ຄາດວ່າ ຈະເຂົ້າກວດກາເປັນ ຄັ້ງທີ 5 ໃນເດືອນ ມີນາ 2026 ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ. ໝາກຜົນຂອງຄະນະກວດກາແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນເຖິງເລື່ອງ EC ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຫຼື ຍົກລະດັບເຕືອນ “ບັດແດງ” ຕໍ່ກັບສິນ​ໃນ​ນ້ຳຫວຽດນາມ.

ເພາະສະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງບັນດາສະຫາຍລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເລຂາພັກ ແລະປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນ, ເກັບຊື້, ປຸງແຕ່ງ, ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາທ້ອງຖິ່ນແຄມທະເລຖືວ່ານີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຮີບດ່ວນ, ສຳຄັນແຖວໜ້າເພື່ອຊີ້ນຳ, ນຳພາໂດຍກົງ, ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນ 123 ໜ້າທີ່ (ສຸມໃສ່ເຂົ້າ 5 ກຸ່ມບັນຫາຈຸດສຸມ) ເຊິ່ງລັດຖະບານ, ຄະນະຊີ້ນຳ ໄດ້ມອບໝາຍ, ລວມມີ: ຂອບນິຕິກຳ; ຄຸ້ມຄອງກອງກຳປັ່ນ; ຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ແລະຕິດຕາມກວດກາເຮືອຫາປາ; ຊອກຫາຕົ້ນກຳເນີດການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ; ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະແກ້ໄຂກໍລະນີລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ທ້ອງຖິ່ນ “ດຳເນີນທຸກວີທີການ, ປັບໃໝຢ່າງໜັກ”

ຢືນຢັນຄວາມຕັດສິນໃຈຈາກທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານ ຮວ່າງງວຽນຢິງ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ກວດກາຄືນສຳນວນເອກະສານ, ຕົວເລກຂໍ້ມູນຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນ, ເປັນເອກະພາບ ແລະພ້ອມແລ້ວສະເໜອງເມື່ອຄະນະກວດກາຮຽກຮ້ອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງສົ່ງອອກຕ້ອງປັບປຸງລະບົບຊອກຫາຕົ້ນກຳເນີດ, ຂັ້ນຕອນຄວບຄຸມພາຍໃນ, ໃນຂະນະນັ້ນກຳລັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນ, ຄຸ້ມຄອງເຮືອຫາປາທີ່ີເງື່ອນໄຂບໍ່ຄົບ, ຕັດສິນໃຈບໍ່ປະໃຫ້ເກີດກໍລະນີລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ໂດຍໄວ.

ແຂວງກ່າເມົາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍມາດຕະການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ເພື່ອຍົກເລີກຄຳເຕືອນ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງ EC, ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາອາຊີບທະເລຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນ, ກະຈ່າງແຈ້ງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ. ພາບ: TTXVN

ທີ່ກອງປະຊຸມກະກຽມເນື້ອໃນຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກວດກາຂອງ  EC ຄັ້ງທີ 5 ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU, ຫາກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເດືອກ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ເນັ້ກໜັກວ່າ ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” IUU ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງສິນໃນນ້ຳເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ ໜັງສືຶພິມກອງທັບປະຊາຊົນ)

