ຄົ້ນພົບ
ຊົມບັນດາວັດຖຸ ທີ່ລ້ຳຄ່າ ລະດັບຊາດ ທາງພຸດທະສາສະໜາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານງານວາງສະແດງ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ” ໃນງານ -Vesak 2025
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ 87 ວັດຖຸ ທີ່ລ້ຳຄ່າລະດັບຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ພຸດທະສາສະໜາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກ ນຳສະເໜີ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ, ພະສົງສໍາມະເນນ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ເພື່ອຮ່ວມກັນຊອກຮູ້ ແລະ ເຊີຍຊົມ ຜ່ານງານວາງ ສະແດງ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ” ໃນກອບມະຫາກຳ ວິສາຂະບູຊາ-Vesak 2025 ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ງານວາງສະແດງ ດັ່ງກ່າວຈັດໂດຍ ຄະນະ ວັດທະນະທຳ ສູນກາງ ພຸດ ທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ, ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາ ສະໜາ ຫວຽດນາມ: ພາສາ-ເຄື່ອງນຸ່ງ ທາງສາສະໜາ-ສະຖາປັດຕະ ຍະກຳ-ມໍລະດົກ”, ນຳສະເໜີຄຸນຄ່າ ທີ່ໂດດເດັ່ນ ຂອງ ພຸດທະສາສະ ໜາ ຫວຽດນາມ ຄຽງຄູ່ກັບຈິດໃຈແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ ກັບ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຂອງ ບັນດາປະເທດ ໃນໂລກ.
ພາຍໃນງານ, ສາທາລະນະຊົນ ຈະໄດ້ຊົມ ພື້ນທີ່ ວັດຖຸ ທີ່ລຳຄ່າ ທາງ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການ ຟື້ນ ຊີບຄືນໃໝ່ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ເຊັ່ນ: ພິທີກຳ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ທາງສາສະໜາ, ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ, ພະຄຳພີ, ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້, ສິລະປະ ດື່ມຊາ, ພະລາຊະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍປະດັບຍົດ, ພ້ອມທັງ ລະບົບຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ມີຄ່າຫາຍາກ.
ໂດຍສະເພາະ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຮູບຈຳລອງ ຂອງ 87 ວັດຖຸ ທີ່ລ້ຳ ຄ່າ ລະດັບຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຖິງ ພຸດທະສາສະໜາ ໄດ້ຖືກນຳມາ ເຕົ້າ ໂຮມກັນ ໃນເຫດການ ວັດທະນະທຳ ຄວາມເຊື່ອຖື ລະດັບສາກົນ, ເຊິ່ງ ລວມມີພະພຸດທະຮູບ, ຮູບແກະສະຫຼັກ, ເຄື່ອງໃຊ້ທາງສາສະໜາ, ພະ ຄຳພີບູຮານ… ທີ່ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງ ແລະ ແນະນຳ ຄືກັບຫຼັກຖານ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ ຕະຫຼອດໄລ ຍະປະຫວັດສາດ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ບັນດາວັດຖຸ ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງຮ່ອງຮອຍຂອງ ລາຊະວົງ ຫຼີ, ເຈິ່ນ, ເລ, ຫງວຽນ ໃນຂະບວນ ວິວັດແຫ່ງການ ປະກອບເປັນຮູບເປັນ ຮ່າງ ສີສັນຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍຄົນ ກໍຄືວົງການ ພະສົງສຳມະເນນ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນໄດ້ສະແດງ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ເມື່ອເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ ເຫັນກັບຕາ ວັດຖຸ ທີີ່ລໍ້າຄ່າ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດ ພ້ອມທັງເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ປິ່ນ ອ້ອມ ບັນດາວັດຖຸ ທ່ີມີຄ່າລໍ້າ ໃນຄັງສົມບັດ ວັດທະນະທຳພຸດ ທະສາສະໜາ. ວັດຖຸ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຊອກຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກ ສາທາລະນະຊົນ ຕົວຢ່າງ: ຮູບຈຳລອງ ທາດ ເຈດີ ເຟີດຕິກ ໃນສະໄໝ ຫຼີ (ແຂວງ ບັກນິງ), ແມ່ພິມ ດ້ວຍໄມ້ ແກະສະຫຼັກພະຄຳພີ ທີ່ວັດໃຫຍ່ ຫວີ໊ງງຽມ (ແຂວງ ບັກຢາງ), ເສື້ອ ກາສະວະພັດ ແລະ ຂັນ ໃນສະໄໝ ຫງວຽນ, ນົກແກ້ວ ແລະ ຮີດຄອງການບູຊາ ຂອງ ຄົນຫວຽດ ບູຮານ, ພະພຸດທະຮູບ ພັນມື ພັນຕາ ວັດ ບຸດທາບ (ແຂວງ ບັກນິງ), ພະພຸດທະຮູບ ພັນມືພັນຕາ ວັດ ເມ້ເຊີ (ແຂວງ ຮຶງອຽນ), ເຄື່ອງນຸ່ງ ທາງພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ…
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນມໍລະດົກ ທາງວັດຖຸອັນລ້ຳຄ່າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງ ເປັນຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຂອງ ພຸດທະສາສະໜາ ໃນຊີວິດວັດທະນະທຳ-ຈິດໃຈຂອງຄົນ ຫວຽດນາມ ໃນແຕ່ລະຍຸກ ສະ ໄໝ. ຜ່ານງານວາງສະແດງ “ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດ ນາມ” ຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ນຳສະເໜີ ພາບລວມ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ພຸດ ທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໃນດ້ານພາສາ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ທາງສາສະໜາ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ມໍລະດົກ, ຜ່ານນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂອງ ວັດທະນະທຳ ພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ, ຮັກສາ, ສືບທອດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ໂດຍຄົນຮຸ່ນຫຼັງຢູ່ສະເໝີ.