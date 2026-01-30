ງານວາງສະແດງຫົວຂໍ້ສະເພາະ “ມ້າ ໃນສິລະປະສ້າງຮູບ”

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 96 ປີ (03/02/1930 – 03/02/2026) ແລະ ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ປີມະເມຍ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມັງກອນ 2026, ຫໍພິພິທະພັນວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດຕົວງານວາງສະແດງ ຫົວຂໍ້ສະເພາະ “ມ້າ ໃນສິລະປະສ້າງຮູບ”.
ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ໄດ້ນຳເອົາ 60 ຜົນງານທີ່ຄັດເລືອກມາຈາກບັນດາຊຸດສະສົມວິຈິດສິນພື້ນເມືອງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍຸກໃໝ່ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ“ການໄຫຼວຽນ” ຂອງວິຈິດສິນຫວຽດນາມ ຜ່ານຍຸກສະໄໝຕ່າງໆ.
60 ຜົນງານວິຈິດສິນພື້ນເມືອງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍຸກໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຮູບແບບ ແລະ ວັດສະດຸ ຊຶ່ງ ໄດ້ຮັບການວາງສະແດງໃນງານຄັ້ງນີ້. ພາບ: ຟານເຟືອງ – VNA
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສຳຜັດກັບການພິມຮູບແຕ້ມພື້ນເມືອງ ພາຍໃນງານວາງສະແດງ. ພາບ: ຟານເຟືອງ – VNA
• ງານວາງສະແດງຫົວຂໍ້ສະເພາະ “ມ້າ ໃນສິລະປະການປັ້ນແຕ່ງ” ດຶງດູດແຂກເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາບ: ພັນພືອງ – VNA
