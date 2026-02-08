ວັດທະນະທຳ
ຄວາມງາມຂອງນັກຮົບໃນໂອກາດສະຫຼອງບຸນເຕັດຢູ່ຊາຍແດນ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ - ອົບອຸ່ນໃຈຊາວບ້ານ” ປີ 2026 ຢູ່ 30 ແຂວງ, ນະຄອນຊາຍແດນ, ທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນ ໄດ້ຊີ້ນໍາບັນດາກົມກອງປະຕິບັດວຽກງານຫ້າງຫາກະກຽມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ສົ່ງໜ່ວຍປະຕິບັດງານນັບພັນໜ່ວຍ ໄປລົງບໍລິເວນ, ສົມທົບກັບຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ, ສ້າງຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃນລະດູບານໃໝ່ ແລະຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ບັນດາໝູ່ບ້ານຊາຍແດນ, ໝູ່ເກາະທະເລ.
ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ທົ່ວກຳລັງໄດ້ມອບຂອງຂວັນ “ລະດູບານໃໝ່ຊາຍແດນ” 10.000 ກວ່າພູດ, ທຶນການສຶກສາ “ຊ່ວຍນ້ອງໄປໂຮງຮຽນ” 3.000 ທຶນ, ງົວແມ່ພັນ 500 ໂຕ, ເຮືອນ “ຫຼັງຄາຊາຍແດນ” 200 ຫຼັງ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ 15.000 ເທື່ອຄົນ... ສະເພາະ, ລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ - ອົບອຸ່ນໃຈຊາວບ້ານ” (ຂັ້ນກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນ) ຢູ່ຕາແສງເຮືອງຊວນ, ແຂວງຮ່າຕິ້ງ ໂດຍກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນ ສົມທົບກັບຄະນະພັກ, ຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນແຂວງຮ່າຕິ້ງ ພ້ອມດ້ວຍກົມກອງອຸປະຖໍາໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແທດຈິງ, ມີຄວາມໝາຍດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນນັບສິບຕື້ດົ່ງ. ທ່ານນາງ ຟານທິເຮືອງ, ປະຊາຊົນຢູ່ຕາແສງເຮືອງຊວນ ແບ່ງປັນວ່າ: “ປະຊາຊົນພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ນີ້ກໍ່ຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຫຼາຍ ຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກການນຳທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນທະຫານຊາຍແດນ! ນີ້ແມ່ນແຮງຂັບເຄື່ອນຊ່ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພ້ອມກັບທະຫານຊາຍແດນປະຕິບັດສໍາເລັດໜ້າທີ່”.
ໃນຄໍ່າຄືນ Gala ລາຍການສະແດງສິລະປະການເມືອງພິເສດ “ລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ - ອົບອຸ່ນໃຈຊາວບ້ານ” ປີ 2026, ບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີໄດ້ແຜ່ໄປທົ່ວເຂດຮ່ອມພູຊາຍແດນ. ດ້ວຍອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ, ສະຫາຍ ເລມິງຮືງ, ກໍາມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຢືນຢັນວ່າ: “ລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ - ອົບອຸ່ນໃຈຊາວບ້ານ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຂອງຂວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນສັນຍາລັກທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງທະຫານ ແລະປະຊາຊົນ, ຂອງຈັນຍາທຳ “ຮັກແພງມະນຸດ ຄືດັ່ງຮັກຕົນເອງ”, ຂອງຄຸນທາດອັນດີງາມທະຫານລຸງໂຮ່ໃນໄລຍະໃໝ່; ຜ່ານນັ້ນເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ເຮັດໃຫ້ເຂດຊາຍແດນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແນວໜ້າເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນບ່ອນແຜ່ຂະຫຍາຍນໍ້າໃຈຄວາມຮັກແພງ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາ”.
ລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ - ລະດູບານໃໝ່ຂອງທະຫານຊາຍແດນ ໄດ້ມາຮອດມາເຖິງປະຊາຊົນ, ນຳເອົາຂອງຂວັນທີ່ລຽບງ່າຍມາໃຫ້ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງອັນເລິກເຊິ່ງຂອງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ, ທຸກຂັ້ນ, ຂະແໜງການ ແລະຂອງທະຫານຊາຍແດນ ມາມອບໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ, ແຕ່ລະເຮືອນຢູ່ເຂດຊາຍແດນໝົດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ, ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ສະຫງົບສູກ.