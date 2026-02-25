Báo Ảnh Việt Nam

ວັດທະນະທຳ

ກໍາປັ່ນ 17 ໄປຮອດອິນເດຍ, ກະກຽມໃຫ້ການຝຶກຊ້ອມ MILAN 2026

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກຸມພາ, ກຳປັ່ນ 17 ຂອງກອງພົນນ້ອຍ 171, ທະຫານເຮືອເຂດ 2 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານທະຫານເຮືອປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ນໍາໂດຍທ່ານພັນເອກພິເສດ ເລດິ່ງຫງີ, ຮອງຫົວໜ້າເສນາທິການທະຫານເຮືອເຂດ 2 ໄດ້ເຂົ້າສະຖານທີ່ຈອດ ຢູ່ນອກຝັ່ງນະຄອນ Visakhapatnam ຂອງອິນເດຍ, ກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມທະຫານເຮືອຫຼາຍຝ່າຍ MILAN 2026.
ພະນັກງານ, ນັກຮົບກໍາປັ່ນ17 ບັນຊາກໍາປັ່ນເຂົ້າສະຖານທີ່ຈອດຕາມແຜນການ. ພາບ: qdnd.vn

ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າກອງເຮືອພາກຕາເວັນອອກ ຂອງທະຫານເຮືອອິນເດຍ ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານຢູ່ບ່ອນຈອດເຮືອ. ຜູ້ຕາງໜ້າທັງສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຝຶກຊ້ອມ MILAN 2026. ໃນການເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນ Visakhapatnam, ພະນັກງານ, ນັກຮົບກໍາປັ່ນ 17  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດແຜນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມ MILAN 2026.

ຜູ້ຕາງໜ້າກອງເຮືອພາກຕາເວັນອອກຂອງທະຫານເຮືອອິນເດຍ ປະຕິບັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານທະຫານເຮືອປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມ MILAN 2026. ພາບ: qdnd.vn

ພະນັກງານ, ນັກຮົບຂອງກໍາປັ່ນ 17 ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຝຶກຊ້ອມໃນການອອກທະເລໄລຍະຍາວ ແລະຝຶກແອບປ້າຍຈັດວາງການສູ້ຮົບ ຄື:  ຕ້ານການປຸ້ນ ແລະທໍາລາຍກໍາປັ່ນ; ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົກປ້ອງກຳປັ່ນ...

ຜູ້ຕາງໜ້າກອງເຮືອພາກຕາເວັນອອກ ຂອງທະຫານເຮືອອິນເດຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານຂອງທະຫານເຮືອຫວຽດນາມ ແລກປ່ຽນເພື່ອເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວ. ພາບ: qdnd.vn
ພະນັກງານ, ນັກຮົບກໍາປັ່ນ 17 ຝຶກແອບປ້າຍຈັດວາງການສູ້ຮົບເພື່ອປົກປ້ອງກໍາປັ່ນ. ພາບ: qdnd.vn

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 4 ທີ່ທະຫານເຮືອປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມ MILAN ຢູ່ອິນເດຍ. ການຝຶກຊ້ອມຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ທະຫານເຮືອຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດປະສານສົມທົບໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນທະເລ, ເພີ່ມທະວີນໍ້າໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະກັນລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະທະຫານເຮືອບັນດາປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ ໜັງສືພິມກອງທັບປະຊາຊົນ)

