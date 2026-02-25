ວັດທະນະທຳ
ກໍາປັ່ນ 17 ໄປຮອດອິນເດຍ, ກະກຽມໃຫ້ການຝຶກຊ້ອມ MILAN 2026
ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າກອງເຮືອພາກຕາເວັນອອກ ຂອງທະຫານເຮືອອິນເດຍ ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານຢູ່ບ່ອນຈອດເຮືອ. ຜູ້ຕາງໜ້າທັງສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຝຶກຊ້ອມ MILAN 2026. ໃນການເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນ Visakhapatnam, ພະນັກງານ, ນັກຮົບກໍາປັ່ນ 17 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດແຜນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມ MILAN 2026.
ພະນັກງານ, ນັກຮົບຂອງກໍາປັ່ນ 17 ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຝຶກຊ້ອມໃນການອອກທະເລໄລຍະຍາວ ແລະຝຶກແອບປ້າຍຈັດວາງການສູ້ຮົບ ຄື: ຕ້ານການປຸ້ນ ແລະທໍາລາຍກໍາປັ່ນ; ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົກປ້ອງກຳປັ່ນ...
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 4 ທີ່ທະຫານເຮືອປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມ MILAN ຢູ່ອິນເດຍ. ການຝຶກຊ້ອມຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ທະຫານເຮືອຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດປະສານສົມທົບໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນທະເລ, ເພີ່ມທະວີນໍ້າໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະກັນລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະທະຫານເຮືອບັນດາປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ.