ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ: ວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ສະຫາຍ ເລືອງເກື່ອງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ເປັນ ປະທານ ໃນ ວາລະອະພິປາຍ. ພາບ: VNA
ທ່ານ ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ກຳມະການ ກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອະພິປາຍ ໃນຫົວຂໍ້: “ການສ້າງກອງທັບປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ, ມີລະບຽບແບບແຜນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ ໃນການສ້າງພື້ນຖານ ປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຕິດພັນກັບ ພື້ນຖານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນທ່າສະໜາມ ທ່ີໝັ້ນຄົງໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກປະຊາຊົນ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ນາງ ຟ້າມທິແທງຈ່າ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການ ຄະ ນະປະຈຳ ຄະນະພັກລັດຖະບານ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະພິປາຍ ໃນຫົວຂໍ້: ສ້າງລັດຖະບານ “ແຫ່ງການສ້າງສາພັດທະນາ, ໂປ່ງໃສ, ດຳ ເນີນງານຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍນາງ ຮ່າທິງາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະພັກ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາ ຊົນສູນກາງ, ຮອງປະທານ ແລະ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ເສີມຂະ ຫຍາຍກຳລັງແຮງສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ – ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານ ແລະ ແຮງຜັກດັນ ທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍ ພັດ ທະນາປະເທດຊາດໃນສັງກາດ ໃໝ່ໃຫ້ມີໄຊ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະ ພິປາຍ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ວາລະອະພິ ປາຍ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ຖາຍງວຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ ວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນ ເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາ ເອກະສານ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ພົນເອກ ເລືອງຕາມກວາງ, ກຳມະການ ກົມການເມືອງ, ເລຂາ ຄະນະພັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ຂອງ ພັກ: ສັນຕິ ພາບ, ສະຖຽນລະພາບ – ການພັດທະນາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ – ຄວາມ ສຸກ ຂອງ ປະຊາຊົນ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ລ້າຍຊວນໂມນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນ ສູນກາງ ອະພິປາຍ ໃນຫົວຂໍ້: “ວຽກງານການເມືອງ ແລະ ແນວຄິດ ໃນ ສັງກາດໃໝ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະ ອະພິປາຍ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ບັກນິງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາ ເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກກອງທັບ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ຫງວຽນແອງຕ໋ວນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ຄະ ນະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດສູນກາງ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ບັນດາບໍລິການຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ໃນລະດັບ 2 ຕົວເລກ ໃນໄລຍະໃໝ່ 2026 – 2030”. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ຫວີ໊ງລອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນ ດ່າໜັງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ. ພາບ: VNA