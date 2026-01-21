Báo Ảnh Việt Nam

ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ: ວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2026, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງ ພັກ ໄດ້ສືບຕໍ່ ວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາ ເອກະ ສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່.

 

ສະຫາຍ ເລືອງເກື່ອງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ເປັນ ປະທານ ໃນ ວາລະອະພິປາຍ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ເລືອງເກື່ອງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ເປັນ ປະທານ ໃນ ວາລະອະພິປາຍ. ພາບ: VNA
ທ່ານ ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ກຳມະການ ກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອະພິປາຍ ໃນຫົວຂໍ້: “ການສ້າງກອງທັບປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ, ມີລະບຽບແບບແຜນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ ໃນການສ້າງພື້ນຖານ ປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຕິດພັນກັບ ພື້ນຖານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນທ່າສະໜາມ ທ່ີໝັ້ນຄົງໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກປະຊາຊົນ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ນາງ ຟ້າມທິແທງຈ່າ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການ ຄະ ນະປະຈຳ ຄະນະພັກລັດຖະບານ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະພິປາຍ ໃນຫົວຂໍ້: ສ້າງລັດຖະບານ “ແຫ່ງການສ້າງສາພັດທະນາ, ໂປ່ງໃສ, ດຳ ເນີນງານຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍນາງ ຮ່າທິງາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະພັກ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາ ຊົນສູນກາງ, ຮອງປະທານ ແລະ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ເສີມຂະ ຫຍາຍກຳລັງແຮງສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ – ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານ ແລະ ແຮງຜັກດັນ ທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍ ພັດ ທະນາປະເທດຊາດໃນສັງກາດ ໃໝ່ໃຫ້ມີໄຊ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະ ພິປາຍ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ວາລະອະພິ ປາຍ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ຖາຍງວຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ ວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນ ເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາ ເອກະສານ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ພົນເອກ ເລືອງຕາມກວາງ, ກຳມະການ ກົມການເມືອງ, ເລຂາ ຄະນະພັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ຂອງ ພັກ: ສັນຕິ ພາບ, ສະຖຽນລະພາບ – ການພັດທະນາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ – ຄວາມ ສຸກ ຂອງ ປະຊາຊົນ. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ລ້າຍຊວນໂມນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນ ສູນກາງ ອະພິປາຍ ໃນຫົວຂໍ້: “ວຽກງານການເມືອງ ແລະ ແນວຄິດ ໃນ ສັງກາດໃໝ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະ ອະພິປາຍ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ບັກນິງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາ ເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກກອງທັບ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
ສະຫາຍ ຫງວຽນແອງຕ໋ວນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ຄະ ນະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດສູນກາງ ອະພິປາຍໃນຫົວຂໍ້: “ບັນດາບໍລິການຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ໃນລະດັບ 2 ຕົວເລກ ໃນໄລຍະໃໝ່ 2026 – 2030”. ພາບ: VNA
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກແຂວງ ຫວີ໊ງລອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ ຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພາບ: VNA
 
ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກນະຄອນ ດ່າໜັງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະອະພິປາຍ. ພາບ: VNA 

ໂດຍ: VNA/VNP

