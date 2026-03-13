អ្នកបោះឆ្នោតតំបន់ព្រំដែនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យ ស្របច្បាប់ សុវត្ថិភាព

លោកវរសេនីយ៍ទោ ង្វៀន ស៊ន់ទ្វន់ មេបញ្ជាការរងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ហូយលួង ចែករំលែកថា ដោយអនុវត្តផែនការរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត និងមូលដ្ឋានយ៉ាងហ្មត់ចត់ អង្គភាពបានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីចុះទៅតំបន់ដោយផ្ទាល់ និងចលនាសាធារណជនឱ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងរាយការណ៍អំពីបទល្មើស។ អង្គភាពបានពង្រឹងវិធានការល្បាតជាក់ស្តែង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភច្បាប់ទាំងអស់ និងដើម្បីការពារពីបុគ្គលឆ្លៀតឱកាសបង្កការរំខាន និងរំខានដល់សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់។
ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ង្វៀន វ៉ាន់ ង៉ិញ បានជំរុញឱ្យតំបន់នានាជៀសវាងការធ្វេសប្រហែសជាដាច់ខាត។ កម្លាំងនគរបាល យោធា និងកងទ័ពការពារព្រំដែន ត្រូវតែពង្រឹងការសម្របសម្រួល និងប្រតិបត្តិការរួមគ្នា ដោយរកឃើញ និងដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវសកម្មភាពកេងប្រវ័ញ្ចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដើម្បីបង្ខូចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោត។
អង្គភាពនានាត្រូវតែបង្កើត និងអនុវត្តសន្តិសុខយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដោយការពារជាដាច់ខាតនូវស្ថានភាពអកម្ម ឬស្ថានភាពមិននឹកស្មានដល់។ តំបន់នានាត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ "ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ ភារកិច្ចច្បាស់លាស់" ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការគាំទ្រដល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យចាស់ ជនពិការ អ្នកគោលនយោបាយ... ដើម្បីធានាថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាព សេដ្ឋកិច្ច ស្របច្បាប់ ក្លាយជាសកម្មភាពនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយ ជាមួយនឹងអត្រាចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្ពស់បំផុត។
សន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកៗ អ្នកបោះឆ្នោតបានបោះនៅក្នុងឃុំព្រំដែនខាងលើនៃខេត្ត អានយ៉ាង តំណាងឱ្យទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំចំពោះអ្នកតំណាងឱ្យឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន។ ការរៀបចំយ៉ាងសកម្ម និងម៉ឺងម៉ាត់ពីកម្រិតមូលដ្ឋានបានបង្កើតសន្ទុះ និងកម្លាំងថ្មី ដោយធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីភាពជោគជ័យរួមរបស់ប្រទេសជាតិ និងដើម្បីមាតុភូមិដ៏រុងរឿង អរិយធម៌ និងទំនើបរបស់លោកប្រធាន តូន ឌឹកថាំង៕