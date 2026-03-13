ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន​វៀតណាម

អ្នកបោះឆ្នោតតំបន់ព្រំដែនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យ ស្របច្បាប់ សុវត្ថិភាព

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតទិវាបុណ្យធំកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំង។ ពណ៌ក្រហមនៃទង់ជាតិ បដា ពាក្យស្លោក និងផ្ទាំងប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញគ្រប់ទីកន្លែង បង្កើតជារូបភាពថ្មីនៃជំនឿ និង ទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនចំពោះឱកាសថ្មីៗរបស់ប្រទេសជាតិ។

នៅក្នុងឃុំជាប់ព្រំដែន រៀបចំទាំងអស់បានចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ រួចរាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិដ៏អស្ចារ្យ។ ឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកនីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ ឃុំជាប់ព្រំដែនកំពុងបញ្ចប់ការរៀបចំចុងក្រោយជាបន្ទាន់ ដោយប្តេជ្ញារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យ ស្របច្បាប់ សុវត្ថិភាព។

 
កម្មាភិបាល​ប៉ុស្តិ៍ការពារ​ព្រំដែន ​ហូយ​លួង​ ​ប្តូរ​ទង់ជាតិ​ចាស់​ដោយ​ទង់ជាតិ​ថ្មី​សម្រាប់​ប្រជាជន​នៅ​ភូមិ ​បូតូ ឃុំ​ ព្រំដែន​ ផុង​ថូ (ខេត្ត ​ឡាយ​ចូវ) មុន​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត។ រូបថត៖ គី្វ​ទ្រុង/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។
កម្មាភិបាលប៉ុស្តិ៍នការពារព្រំដែន ហូយលួង ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងណែនាំប្រជាជនក្នុងតំបន់អំពីនីតិវិធីបោះឆ្នោត។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។
កម្មាភិបាល យុទ្ធជនការពារព្រំដែននៅប៉ុស្តិ៍ព្រំដែន ហូយលួង កំពុងល្បាត និងត្រួតពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ ៦១ រួមចំណែកក្នុងការរក្សាសន្តិសុខ និងអធិបតេយ្យភាពព្រំដែន។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។

លោកវរសេនីយ៍ទោ ង្វៀន ស៊ន់ទ្វន់ មេបញ្ជាការរងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ហូយលួង ចែករំលែកថា ដោយអនុវត្តផែនការរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត និងមូលដ្ឋានយ៉ាងហ្មត់ចត់ អង្គភាពបានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីចុះទៅតំបន់ដោយផ្ទាល់ និងចលនាសាធារណជនឱ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងរាយការណ៍អំពីបទល្មើស។ អង្គភាពបានពង្រឹងវិធានការល្បាតជាក់ស្តែង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភច្បាប់ទាំងអស់ និងដើម្បីការពារពីបុគ្គលឆ្លៀតឱកាសបង្កការរំខាន និងរំខានដល់សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់។

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ង្វៀន វ៉ាន់ ង៉ិញ បានជំរុញឱ្យតំបន់នានាជៀសវាងការធ្វេសប្រហែសជាដាច់ខាត។ កម្លាំងនគរបាល យោធា និងកងទ័ពការពារព្រំដែន ត្រូវតែពង្រឹងការសម្របសម្រួល និងប្រតិបត្តិការរួមគ្នា ដោយរកឃើញ និងដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវសកម្មភាពកេងប្រវ័ញ្ចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដើម្បីបង្ខូចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោត។

កម្មាភិបាល យុទ្ធជន​ប៉ុស្តិ៍​ការពារ​ព្រំដែន​ហូយ​លួង​អញ្ជើញ​តាម​ភូមិ​នីមួយៗ​ដើម្បីណែនាំ​ប្រជាជន​អំពី​ការ​បង្ការ​បទល្មើស និង​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត។ រូបថត៖ គីវ​ទ្រុង/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រធានក្រុមប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនណែនាំប្រជាពលរដ្ឋអំពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ីមែលនៅលើស្មាតហ្វូនដើម្បីរាយការណ៍អំពីបទល្មើស។ រូបថត៖ គី ទ្រុង/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
នៅតាមដងផ្លូវ និងច្រកតូចៗនៃឃុំព្រំដែន វិញស៊ឿង (ខេត្ត អានយ៉ាង) ការតុបតែងលម្អដ៏រស់រវើកបង្កើតបានជារូបភាពថ្មីស្រឡាងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនឿ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនចំពោះមុខឱកាសថ្មីៗរបស់ប្រទេសជាតិ។ រូបថត៖ កុងម៉ៅ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អង្គភាពនានាត្រូវតែបង្កើត និងអនុវត្តសន្តិសុខយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដោយការពារជាដាច់ខាតនូវស្ថានភាពអកម្ម ឬស្ថានភាពមិននឹកស្មានដល់។ តំបន់នានាត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ "ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ ភារកិច្ចច្បាស់លាស់" ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការគាំទ្រដល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យចាស់ ជនពិការ អ្នកគោលនយោបាយ... ដើម្បីធានាថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាព សេដ្ឋកិច្ច ស្របច្បាប់ ក្លាយជាសកម្មភាពនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយ ជាមួយនឹងអត្រាចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្ពស់បំផុត។

គណៈប្រតិភូ​នៃគណៈកម្មាធិការ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​ខេត្ត​អានយ៉ាង​កំពុង​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ឃុំ ​វិញ​ស៊ឿង។ រូបថត៖ កុងម៉ៅ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។
បេក្ខជន​ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រជាជន​ឃុំ ​វិញ​ស៊ឿង (ខេត្ត ​អានយ៉ាង) សម្រាប់​អាណត្តិ​ឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ អង្គភាព​បោះឆ្នោត​លេខ ១ ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​អ្នកបោះឆ្នោត។ រូបថត៖ កុងម៉ៅ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

សន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកៗ អ្នកបោះឆ្នោតបានបោះនៅក្នុងឃុំព្រំដែនខាងលើនៃខេត្ត អានយ៉ាង តំណាងឱ្យទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំចំពោះអ្នកតំណាងឱ្យឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន។ ការរៀបចំយ៉ាងសកម្ម និងម៉ឺងម៉ាត់ពីកម្រិតមូលដ្ឋានបានបង្កើតសន្ទុះ និងកម្លាំងថ្មី ដោយធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីភាពជោគជ័យរួមរបស់ប្រទេសជាតិ និងដើម្បីមាតុភូមិដ៏រុងរឿង អរិយធម៌ និងទំនើបរបស់លោកប្រធាន តូន ឌឹកថាំង៕

តាម -​ dantocmiennui.baotintuc.vn

ឧបករណ៍បំពងសំឡេងពីរភាសារីកសាយភាយបរិយាកាសបោះឆ្នោតនៅតំបន់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ ខេត្ត អានយ៉ាង

ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរដ្ឋសភានីតិកាល ១៦ និងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ មូលដ្ឋានជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ជនជាតិ ខ្មែរ ខេត្ត អានយ៉ាងកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឃោសនាដោយប្រើទម្រង់រូបភាពពីរភាសាគឺ វៀតណាម-ខ្មែរ។ 
