សេះដឹកអីវ៉ាន់និងរឿងរ៉ាវថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌តំបន់ភ្នំ

ភ្ញៀវទេសចរពីរនាក់មកពីប្រទេស អ៊ីតាលី គឺ Francesca និង Claudio លើកដំបូងបានឃើញពិធីប្រណាំងដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានចែករំលែកដោយតក់ក្រហល់ថា៖ “បរិយាកាសនៃការប្រណាំងអ៊ូអរមិនគួរឱ្យជឿហើយអស្ចារ្យណាស់! ប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំមានពិធីប្រណាំង Palio di Siena ដ៏ល្បីឈ្មោះ ប៉ុន្តែសេះនៅទីនោះមានមាឌធំណាស់។ សេះ បាក់ហា មាឌតូចច្រឡឹង រហ័សរហួនហើយអស្វសាទិនពិតជាក្លាហានក្នុងពេលជិះដោយគ្មានកែប។ ស្មារតីមួយដែលនៅរក្សាបានភាពដើមហើយបរិសុទ្ធ!"
បង វ៉ាង វ៉ាន់ថេ ភូមិ ម៉ាទ្វៀន ឃុំ មឿងខឿង បានឱ្យដឹងថា៖ កាលពីមុន ជនជាតិ នុង រាំរបាំសេះក្រដាសតែក្នុងពិធីបុណ្យសពប៉ុននោះ សម្តែងការដឹងគុណរបស់អ្នកកំពុងនៅរស់ចំពោះអ្នកដែលបាត់បង់ទៅហើយ។ សព្វថ្ងៃនេះ ចង្វាក់របាំសេះក្រដាសក៏ត្រូវបានសម្តែងក្នុងឱកាសសប្បាយៗ ទៀតផង ដូចជាទិវាជួបជុំមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល ពិធីបុណ្យទាន បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីហើយក្លាយជា “ចំណី” អារម្មណ៍ដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់បងប្អូនជនជាតិ។ នារីនិងយុវជន តរុណវ័យក៏មានមុខក្នុងចង្វាក់រាំរបាំសេះក្រដាសផងដែរ ប្រៀបដូចជាមធ្យោបាយមួយផ្សព្វផ្សាយនិងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌផងដែរ។
បានដឹងថា ឃុំ មឿងខឿង កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្ស ដើម្បីថែរក្សាលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏ល្អពិសេសនេះ។ ឃុំមិនត្រឹមតែថែរក្សារបរធ្វើសេះក្រដាសប៉ុននោះទេ ថែមទាំងបង្កើតបានក្លឹបរាំសេះក្រដាសនិងដាក់មុខវិជ្ជាសិល្បៈនេះចូលក្នុងសាលារៀន បង្រៀនដល់សិស្សសាលាដោយមានគោលបំណងបង្ហាត់បង្រៀន ស្នងបន្តតម្លៃវប្បធម៌ជនជាតិនិងលើកស្ទួយភាពច្នៃប្រតិដ្ឋឱ្យសមស្របទៅនឹងជីវភាពសម័យទំនើបសព្វថ្ងៃនេះ៕