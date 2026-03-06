ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាម
សន្លឹកឆ្នោតនៃទំនុកចិត្តពីតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រភាគខាងត្បូង
ហើយនៅតំបន់សមុទ្រឆ្ងាយ ក៏មានទីតាំងបោះឆ្នោតពិសេស នៅលើនាវាសមុទ្រ អនុញ្ញាតឱ្យកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅលើសមុទ្រ ឬធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ រួមជាមួយអ្នកនេសាទ បំពេញកាតព្វកិច្ចស៊ីវិលរបស់ខ្លួន។
ធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ ក្រុមបោះឆ្នោតបានជ្រើសរើសនាវា Truong Sa ០៤ ជាមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំការបោះឆ្នោត សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅលើនាវាល្បាត និងអ្នកនេសាទដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅលើសមុទ្រ។ ការងារត្រៀមរៀបចំត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ អនុសេនីយ៍ឯក Phan Sy Thien ស្នងការយោបាយនៃនាវា Truong Sa ០៤ កងអនុសេនាធំទី ១ កងពលតូចលេខ ១២៥ តំបន់លេខ ២ កងទ័ពជើងទឹក បានឲ្យដឹងថា៖ "កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៅលើនាវា បានជ្រួតជ្រាបនូវភារកិច្ច រៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោត ខ្លឹមសារឃោសនា បដា និងពាក្យស្លោកតាមការណែនាំ; ប្តេជ្ញាបំពេញល្អនូវភារកិច្ចដែលត្រូវបានប្រគល់ជូន"។
ទោះបីត្រូវបំពេញភារកិច្ចនៅលើសមុទ្រ ហើយមិនអាចទៅបោះឆ្នោតជាមួយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី ១៥ខែមីនាបានទេ ប៉ុន្តែកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនកងទ័ពជើងទឹកនៅតែត្រូវបានធានាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងពេញលេញ។ សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន នេះជាលើកដំបូងដែលបានបោះឆ្នោតនៅលើសមុទ្រ; ចំពោះអ្នកខ្លះ វាជាលើកទីពីរ ឬទីបីហើយ ប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍ទូទៅគឺមានកិត្តិយស និងមោទនភាព។ វរសេនីយ៍ត្រី Dinh Van Thu នាវាលេខ ៧០៦ កងអនុសេនាធំកងទ័ពជើងទឹកលេខ ១២៨ បានចែករំលែកថា៖ “ក្រោយរយៈពេល ៣២ឆ្នាំបម្រើក្នុងជួរកងទ័ព នេះជាលើកទីមួយហើយដែលខ្ញុំបានបោះឆ្នោតនៅលើសមុទ្រ។ ពិតជាមានកិត្តិយស និងមោទនភាពខ្លាំងណាស់”៕