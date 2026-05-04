វៀតណាមនិងឥណ្ឌាកាន់តែភាពភាពសុខដុមរមនាក្នុងបណ្តាអាទិភាពតំបន់និងសកលលោក
នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់សាស្ត្រាចារ្យ Harsh V. Pant អនុប្រធានមូលនិធិស្រាវជ្រាវអ្នកសង្កេតការណ៍ (ORF) ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ១០ នៃការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ឥណ្ឌា (២០១៦-២០២៦) និងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីថ្ងៃទី ៥-៧ ខែឧសភា តាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Narendra Modi។
អញ្ជើញវាយតម្លៃលើកំណាត់ផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ លោកសាស្ត្រាចារ្យ Pant បានកត់សម្គាល់ថា ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ឥណ្ឌាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ដោយកាន់តែមានសារៈសំខាន់និងទូលំទូលាយ។ ពីក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅអាស៊ី ទំនាក់ទំនងនេះបានពង្រីកទៅជាចក្ខុវិស័យរួមសម្រាប់សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ ជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏សេរី និងបើកចំហ។
យោងតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Pant វៀតណាម និងឥណ្ឌាកាន់តែមានភាពសុខដុមលើបណ្តាអាទិភាពក្នុងតំបន់ និងសកល ដូចដែលបានបង្ហាញដោយការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ និងការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននៃបប្រទេសទាំងពីរ។ ដោយសំដៅទៅលើតួនាទីនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ឥណ្ឌានៅក្នុងបរិបទនៃតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏មានបម្រែបម្រួលជាច្រើន លោកសាស្ត្រាចារ្យ Pant ជឿជាក់ថា ទំនាក់ទំនងនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាស្ថិរភាព និងតុល្យភាពក្នុងតំបន់។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅចំពេលដែលការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាច និងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសណ្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោក ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាដូចជាវៀតណាម និងឥណ្ឌា គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាតំបន់បើកចំហ និងសេរី ដោយមិនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយទំនោរអនុត្តរភាព។
ដោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម ទៅកាន់ឥណ្ឌា លោកសាស្ត្រាចារ្យ Pant បានវាយតម្លៃថា នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយ។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ទាំងការឆ្លើយតបប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមនាពេលអនាគត និងដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ ពីឱកាសថ្មីៗដែលកើតចេញពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ៕