ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន​វៀតណាម

លើកស្ទួយតួនាទីអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការឃោសនានៅតំបន់បងប្អូនជនជាតិ

អំឡុងថ្ងៃនេះ បងប្អូនជនជាតិ ជឹត (ខេត្ត ហាទិញ) តក់ក្រហល់រង់ចាំទិវាបោះឆ្នោត - ទិវាដ៏ធំរបស់ប្រជាជនទាំងមូលដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ។

នៅកន្លែងនៅមានការលំបាកលំបិនច្រើន ព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិ ប្រធានភូមិ អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងសហគមន៍តែងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ជាស្ពានមេត្រីពាំនាំគោលការណ៍របស់បក្ស គោលនយោបាយ ច្បាប់របស់រដ្ឋឱ្យកាន់តែខិតជិតនឹងប្រជាជនថែមទៀត។

 
កងកម្លាំងការពារព្រំដែននិងព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិ ប្រធានភូមិទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារជនជាតិ ជឹត នីមួយៗ នៅភូមិ រ៉ាវទ្រា ដើម្បីឃោសនាអំពីការងារបោះឆ្នោត។

លោកស្រី ឌិញ ធីម៉ាយ ភូមិ រ៉ាវទ្រា ចែករំលែកថា៖ “ឆ្លងតាមរយៈការឃោសនា ខ្ញុំបានយល់របៀបវារៈនៃការបោះ ឆ្នោតយ៉ាងច្បាស់ យល់វិធីទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតហើយនឹងទៅបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាមបទប្បញ្ញត្តិ”។

បងប្អូនជនជាតិ ជឹត នៅភូមិ រ៉ាវទ្រា (ឃុំ ភុកត្រាច់) រំភើបរីករាយរង់ចាំស្វាគមន៍ទិវាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២៦ - ២០៣១។

លោក ង្វៀន ស៊ន់ម៉ឹន លេខាសាខាបក្សភូមិ រ៉ាវទ្រា បានឱ្យដឹងថា៖ កម្មាភិបាល បក្ខជនទៅកាន់ផ្ទះនីមួយៗ ដើម្បីឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ផលប្រយោជន៍ កាតព្វកិច្ចរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត ធានាមាមីងបងប្អូនមានវត្តមានត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាកំណត់ហើយធានាសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាត។

ភូមិ រ៉ាវទ្រា (ឃុំ ភុកត្រាច់) ស្ថិតនៅជើងភ្នំ កាដៃ ចំណុះជួរភ្នំ ត្រឿងស៊ើន ដ៏មហាសាល។

លោកវរសេនីយ៍ឯក ង្វៀន មៅភុក អគ្គស្នងការនយោបាយរងកងទ័ពការពារព្រំដែន ហាទិញ បានឱ្យដឹងថា កងកម្លាំងការពារព្រំដែនបានសហការរយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការមហាជននិងព្រឹទ្ធាចារ្យ ប្រធានភូមិ។ នៅតាមកន្លែងមានការលំបាកលំបិនច្រើនដូចជាតំបន់បងប្អូនជនជាតិ ជឹត ព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិ ប្រធានភូមិ អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពមិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជាទីបង្អែកស្មារតីរបស់សហគមន៍ទៀតផង។ ពួកគាត់ជាគំរូក្នុងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ គោលនយោបាយ នាំមុខគេក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋ។ ការលើកស្ទួយតួនាទីរបស់អ្នកមានមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមតែរួមចំណែកធានាអត្រាម្ចាស់ឆ្នោតចូលរួមខ្ពស់ អនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបទប្បញ្ញត្តិប៉ុននោះទេ ថែមទាំងពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលបន្ថែមទៀត បង្កើនការផ្សារភ្ជាប់រវាងបក្ស រដ្ឋជាមួយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនទៀតផង៕

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាំពន្លឺភ្លើងមកកាន់ភូមិដើម្បីបងប្អូនជនជាតិតំបន់ភ្នំសាទរទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំពេញលេញ

នាំពន្លឺភ្លើងមកកាន់ភូមិដើម្បីបងប្អូនជនជាតិតំបន់ភ្នំសាទរទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំពេញលេញ

នៅតាមភូមិមិនទាន់មានបណ្តាញភ្លើងអគ្គិសនីជាតិ ផ្នែកមានសមត្ថកិច្ចបានមានដំណោះស្រាយបត់បែន ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់អគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្នជូនប្រជាជនសាទរទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំដោយប្រភពអគ្គិសនីពីម៉ាស៊ីនផលិតភ្លើងអគ្គិសនីម៉ាស៊ូត។
