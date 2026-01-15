បច្ចុប្បន្ន ឃុំ កៅសឺន មានផ្ទៃដីធម្មជាតិជាង ១២៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ដោយមានប្រជាជនជិត ៩.០០០ នាក់ មានភូមិចំនួន ១៧ និងក្រុមជនជាតិចំនួន ៥ ក្រុមរស់នៅជាមួយគ្នា ភាគច្រើនជាបងប្អូនជនជាតិ តៃ។
ក្នុងផ្ទាំងគំនូរវប្បធម៌ចម្រុះនៃបណ្តាជនជាតិនៅឃុំ កៅសឺន វប្បធម៌របស់ជនជាតិ តៃ លេចធ្លោជាមួយនឹងខឿនអរិយធម៌ធ្វើស្រែចម្ការយូរលង់មកហើយ ផ្ទះឈើទល់រតប្រពៃណី ទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិសេសៗ ដូចជា៖ ច្រៀងចម្រៀង ថែន លេងចាប៉ី ទិញ របរត្បាញសំពត់សង្កិម ពិធីកសិកម្មប្រពៃណីផ្សេងៗ។ ក្នុងចំណោមពិធីទាំងនេះ ពិធីអំណរស្រូវថ្មីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពិធីដ៏សំខាន់មួយ ពាំនាំអត្ថន័យមនុស្សសាស្រ្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ត្រូវបានបងប្អូនជនជាតិ តៃ ថែរក្សាអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយ។
ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីបុណ្យនេះ លោកស្រី ប៊ូយ ធី ហ្វាប៊ិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ កៅសឺន បញ្ជាក់ថា "ការរៀបចំទិវាបុណ្យអំណរស្រូវថ្មីមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះធម្មជាតិ និងបុព្វការីជនប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរ និងប្រជាជនក្នុងការអភិរក្ស ពង្រីកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ជនជាតិ តៃ។ តាមរយៈទិវាបុណ្យនេះ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងសាមគ្គីភាពសហគមន៍ ព្រមទាំងតភ្ជាប់បន្តិចម្តងៗ ការអភិរក្សវប្បធម៌ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាពក្នុងមូលដ្ឋាន"។
ទិវាបុណ្យអំណរស្រូវថ្មីឃុំ កៅសឺន បានបញ្ចប់ដោយបរិយាកាសរីករាយ និងកក់ក្តៅ។ នេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្លឹងមកវិញរដូវប្រមូលផលដ៏បរិបូណ៌ប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជាសក្ខីកម្មដ៏រស់រវើកចំពោះការប្រឹងប្រែងរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ ប្រពៃណី បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឃុំ កៅសឺន អភិវឌ្ឍទេសចរណ៍សហគមន៍ ឆ្ពោះទៅអនាគតប្រកបដោយចីរភាព និងដិតដោយអត្តសញ្ញាណជាតិ៕