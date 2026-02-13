លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថា ដោយកំណត់ថាធនធានមនុស្សជាកត្តាសំខាន់កំណត់ភាពជោគជ័យ ឬបរាជ័យរបស់ប្រទេសមួយ បក្សនិងរដ្ឋតែងតែចាត់ទុកការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលជាគោលនយោបាយជាតិនាំមុខ។ ចំពោះបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំ ការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀត។ ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំគឺជាការវិនិយោគស្មើភាពនៅក្នុងវិស័យអប់រំ។
ពីសេចក្តីសម្រេច ទៅសកម្មភាពជាក់ស្តែង
មិនទុកនរណាម្នាក់ត្រូវបោះបង់ចោលនៅខាងក្រោយឡើយ ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកំពុងឈានមកដល់
នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ឆ្នាំ២០២៦ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាន សាងសង់ គម្រោងសាលាអន្តរកម្រិត កឹមថាច់ និងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនអំណោយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ ក្រុមគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាក និងកម្មករនៅក្នុងខេត្តថាញ់ហ្វា។
កឹមថាច់ គឺជាឃុំតំបន់ភ្នំមួយដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងជើង ចម្ងាយពីកណ្តាលខេត្ត ថាញ់ហ្វា ប្រហែល ៩៤ គីឡូម៉ែត្រ។ បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នា ឃុំនេះមានផ្ទៃដីធម្មជាតិសរុបជាង ១០៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ដោយមានប្រជាជនជិត ៣២.០០០នាក់ ភាគច្រើនជាបងប្អូនជនជាតិ គិញ និងមឿង។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ផ្នែកនិងមូលដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងខេត្ត ថាញ់ហ្វា ពង្រីកឱ្យទូលាយបន្ថែមទៀតនូវប្រពៃណី "តបស្នងគុណ" និងដំបូន្មាន "ផឹកទឹកនឹកប្រភព" ព្រមទាំងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងមើលថែការរស់នៅទាំងសម្ភារៈនិងស្មារតី អនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់អ្នកមានគុណបំណាច់ឱ្យកាន់តែប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕