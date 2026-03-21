ភូមិ Lo Lo Chai និងផ្ទះបុរាណ Trinh Tuong
ភូមិ Lo Lo Chai ស្ថិតនៅចម្ងាយ ១.៥ គីឡូម៉ែត្រពីបង្គោលទង់ជាតិ Lung Cu ភូមិ Lo Lo Chai ក្នុងឃុំ Lung Cu (ខេត្ត Tuyen Quang វៀតណាម) បង្កប់ខ្លួននៅជើងភ្នំ Rong។ ធ្លាប់ជាភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិក្រីក្របំផុតនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបថ្ម ភូមិ Lo Lo Chai បានផ្លាស់ប្តូរដោយសារទេសចរណ៍។
អ្វីដែលធ្វើឱ្យភ្ញៀវទេសចរចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺផ្ទះបុរាណ Trinh Tuong (ផ្ទះបានធ្វើពីដី) ដែលមានអាយុកាលពីរាប់ទសវត្សរ៍រហូតដល់ជាង ២០០ ឆ្នាំ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១១ អ្នកភូមិ Lo Lo Chai បានចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍។ ក្នុងចំណោមផ្ទះបែបបុរាណចំនួន ៣៧ ខ្នង ឥឡូវនេះ ផ្ទះ ២៨ ខ្នង ត្រូវបានប្រើជា homestay៕