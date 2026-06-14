ភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំបង្កើនបទពិសោធន៍ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ

ហើយការតភ្ជាប់ជាមួយភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ ជួយសម្រួលដល់ការបង្កើតកញ្ចប់ទេសចរណ៍មានលក្ខណៈពិសេស ប្រកួតប្រជែង និងទាក់ទាញ ដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបាន។
បច្ចុប្បន្នទីក្រុងមានភូមិសិប្បកម្មជិត ៧០ និងភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណី រួមជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានសិប្បកម្មប្រមាណ ៣.០០០។ ភូមិទាំងនេះជាច្រើនបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញ ដូចជាភូមិឆ្លាក់ថ្មណននឿក ភូមិទឹកត្រីណាំអូ ភូមិសិប្បកម្មថាញ់ហា ភូមិជាងឈើគីមបុង និងភូមិបន្លែត្រាក្វេ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ គ្រឹះស្ថានទាំងនេះស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់សម្រាប់ការទស្សនា និងបទពិសោធន៍។ ថ្មីៗនេះ មជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ដាណាំងបានសហការជាមួយអង្គការជាច្រើនដើម្បីស្ទង់មតិភូមិសិប្បកម្មនៅជុំវិញទីក្រុងបុរាណហូយអាន ដោយមានគោលបំណងភ្ជាប់ទីកន្លែងភូមិសិប្បកម្ម និងបង្កើតដំណើរកម្សាន្តតាមប្រធានបទដើម្បីបម្រើភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដូចជា MICE (កិច្ចប្រជុំ ការលើកទឹកចិត្ត សន្និសីទ និងការតាំងពិព័រណ៍) និងអ្នកដំណើរតាមនាវាទេសចរណ៍។
មុនឆ្នាំ ២០០០ ភូមិផលិតកុម្ភការភ័ណ្ឌប្រចាំថ្ងៃជាចម្បងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក។ នៅឆ្នាំ ២០១១ បានចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ ហើយបន្តិចម្តងៗបានក្លាយជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញមួយ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។
ស្ថិតនៅលើច្រាំងទន្លេធូបុន ភូមិសិប្បកម្មថាញ់ហាមានប្រវត្តិជិត ៥០០ ឆ្នាំ ដែលល្បីល្បាញដោយសារផលិតផលសិប្បកម្ម និងដីឥដ្ឋ និងបច្ចេកទេសធ្វើសិប្បកម្មប្រពៃណីដែលបានបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់។ មុនឆ្នាំ ២០០០ ភូមិនេះភាគច្រើនផលិតសិប្បកម្មប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក។ នៅឆ្នាំ ២០១១ វាបានចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរទៅជាទេសចរណ៍ ហើយបន្តិចម្តងៗបានក្លាយជាគោលដៅទាក់ទាញមួយ ដោយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ។
យោងតាមលោកស្រី ង្វយ ធី ប៊ែ ម្ចាស់រោងចក្រផលិតកុម្ភការភ័ណ្ឌ ង្វយ ទ្រុង ហៅ សិប្បកម្មកុម្ភការភ័ណ្ឌនៅ ថាញ់ហា មានតាំងពីសតវត្សរ៍ទី១៦។ កាលពីអតីតកាល ភូមិនេះផលិតតែរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់តាំងពីការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍មក ភូមិនេះបានផ្លាស់ប្តូរទៅរកការផលិតរបស់របរតុបតែង ដែលបង្កើនសកម្មភាពបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកទស្សនា។ នៅពេលមកទស្សនាភូមិកុម្ភការភ័ណ្ឌថាញ់ហា អ្នកទេសចរអាចស្វែងយល់ពីបរិយាកាសភូមិសិប្បកម្ម និងទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការផលិតសេរ៉ាមិច ដោយបង្កើតផលិតផលដោយផ្ទាល់។ នេះបានជួយធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ជាងកុម្ភការភ័ណ្ឌមានស្ថេរភាព រួមចំណែកដល់ការអភិរក្សសិប្បកម្មប្រពៃណី។
លោក ង្វៀន ខាញ់ ទន់ ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់មកពីទីក្រុងហ្វេ បានចែករំលែកថា ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកមកកាន់ភូមិសិប្បកម្មគឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ ជាមួយនឹងបរិយាកាសប្លែក និងបែបជនបទ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទាក់ទាញបែបពិភពបុរាន។
លោក ប៊ូយ វ៉ាន់ យុង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ ហូយអាន តៃ បានជម្រាបជូនថា ភូមិសិប្បកម្ម ថាញ់ហាបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រផលិតចំនួន ៣២ រួមទាំងរោងចក្រផលិតសិប្បកម្មប្រពៃណីចំនួន ៤ ដែលមានកម្មករប្រហែល ៧០ នាក់ មានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម ៨-១០ លានដុងក្នុងមួយខែ។ ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍រួមចំណែកដល់ការអភិរក្សភូមិសិប្បកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងបង្កើតជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ប្រជាជនតាមរយៈការបង្ហាញសិប្បកម្មសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ និងការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍។ ថ្មីៗនេះ ស្ថានីយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកក្នុងស្រុករបស់ភូមិសិប្បកម្មថាញហាបានចាប់ផ្តើមដំណើរការ បង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ការស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរ។
ស្ថិតនៅលើប្របមាត់ទន្លេ ធូបុន ភូមិផលិតកុម្ភការភ័ណ្ឌថាញហា មានប្រវត្តិជិត ៥០០ ឆ្នាំ ល្បីល្បាញដោយសារផលិតផលកុម្ភការភ័ណ្ឌ និងដីឥដ្ឋ ព្រមទាំងបច្ចេកទេសផលិតកុម្ភការភ័ណ្ឌប្រពៃណីបានបន្សល់ទុកពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់។
ភូមិសិប្បកម្មថាញ់ហា រួមជាមួយភូមិសិប្បកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហូយអាន ដូចជាភូមិជាងឈើគីមបុង ភូមិត្បាញកន្ទេលកាំគីម និងភូមិបន្លែត្រាក្វេ បង្កើតបានជាខ្សែក្រវាត់ភូមិសិប្បកម្មដែលព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងបុរាណ ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុង និងកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មហូយអាន។ ក្នុងនិន្នាការនៃការស្តារ និងអភិរក្សសិប្បកម្មប្រពៃណី និងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ សិប្បកម្មថាញ់ហាផ្តោតលើការផលិតសិប្បកម្ម និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់អ្នកទេសចរ។
ស្ថិតនៅជើងភ្នំងុយហាញសឺន ភូមិឆ្លាក់ថ្មណននឿកត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិ។ ក៏ជាភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីចំណាស់ជាងគេនៅទីក្រុងដាណាំងផងដែរ។ ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើង និងអភិវឌ្ឍអស់រយៈពេលជាង ៤០០ ឆ្នាំមកហើយ ផលិតផលឆ្លាក់ថ្មណននឿកជាច្រើនបានរក្សាល្បឿនតាមនិន្នាការទីផ្សារនាំចេញ ដោយបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកទេសចរ។ លោកត្រឹនវ៉ាន់សុត ម្ចាស់រោងចក្រផលិតឆ្លាក់ថ្មសួតអាញ បានចែករំលែកថា រោងចក្ររបស់លោក ផលិត និងលក់ចម្លាក់ថ្មធម្មជាតិ ស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនធំជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការទស្សនា និងទិញទំនិញ។ បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតដែលភូមិសិប្បកម្មកំពុងប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទំហំតូចនៃសិក្ខាសាលារបស់ខ្លួន មិនអាចបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ការពង្រីកផលិតកម្ម និងបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អតិថិជន។
ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនា ទទួលបទពិសោធន៍ និងទិញទំនិញចម្លាក់ឈើនៅភូមិសិប្បកម្មឈើគីមបុង។
ថ្មីៗនេះ សង្កាត់ង៉ុយហាញសឺនបានប្រកាសថា ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍតម្លៃនៃការឆ្លាក់ថ្មប្រពៃណី និងជំរុញទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក សង្កាត់បានរៀបចំការប្រកួតឆ្លាក់មួយមានចំណងជើងថា "ព្រលឹងនៃថ្មណននឿក - ចំណាប់អារម្មណ៍ដាណាំង" បង្កើតជាចំណុចលេចធ្លោមួយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងផ្តល់កម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍភូមិសិប្បកម្មឆ្លាក់ថ្មណនឿក។
ថ្មីៗនេះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំងបានអនុម័តគម្រោង "អភិរក្ស និងលើកកម្ពស់តម្លៃសិល្បៈនៃការឆ្លាក់ថ្មដោយដៃនៅណននឿក ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍នៅបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិនៃការឆ្លាក់ថ្មណននឿករហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥" ដោយតម្រង់ទិសការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ ការពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផល និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សិប្បករ និងកម្មករ។
អស់រយៈពេលជាង ៤០០ ឆ្នាំមកហើយ ភូមិសិប្បកម្មនេះនៅតែរស់រានមានជីវិត និងបន្តអភិវឌ្ឍ។ ផលិតផលសិល្បៈថ្ម ណននឿក ឥឡូវនេះបំពេញតាមនិន្នាការទីផ្សារនាំចេញ និងបម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍។
លោកវ៉ាន់បាសឺន អនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ទីក្រុងដាណាំង បានកត់សម្គាល់ថា ភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីភាគច្រើនមានលក្ខណៈប្លែក និងប្លែកពីគេ។ ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិរក្ស និងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណី ខណៈពេលដែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះជំរុញទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់ផលិតផលរបស់ពួកគេ។ ការភ្ជាប់ភូមិសិប្បកម្មនៅក្នុងលំហទីក្រុងថ្មី គឺជាទិសដៅដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បង្កើតផ្លូវទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព។ ភូមិសិប្បកម្មទាំងនេះនឹងត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ភូមិសាស្ត្រ និងផលិតផលដ៏ពិសេសរបស់ពួកគេ។
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍នៅក្នុងភូមិសិប្បកម្មមួយចំនួននៅទីក្រុងដាណាំងមិនទាន់សមស្របនឹងសក្តានុពល និងគុណសម្បត្តិមានស្រាប់នៅឡើយទេ។ ដើម្បីឱ្យទេសចរណ៍ភូមិសិប្បកម្មក្លាយជាសសរស្តម្ភមួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍រួមនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ការគាំទ្រពីអាជីវកម្ម និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសហគមន៍៕