ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន​វៀតណាម

ភូមិរបរប្របមាត់សមុទ្រខេត្ត កាម៉ៅ អ៊ូអរឈានចូលរដូវចូលឆ្នាំវៀតណាម

កៀកជិតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំមមីអដ្ឋស័ក ២០២៦ បរិយាកាសពលកម្ម ផលិតកម្មនៅបណ្តាភូមិរបរប្រពៃណីលើមូលដ្ឋានខេត្ត កាម៉ៅ ក្លាយទៅជាអ៊ូអរ រួសរាន់។

នៅតាមឃុំ សង្កាត់ប្របមាត់សមុទ្រ ជាពិសេសឃុំ កាយដូយវ៉ាម ទីកន្លែងត្រូវបានចាត់ទុកថាជា "ធានី" នៃភូមិរបរកែច្នៃត្រីងៀត ប្រជាជនរាប់រយគ្រួសារ និងសិប្បកម្មកែច្នៃកំពុងពន្លឿន ផលិតកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់បម្រើអតិថិជននិងធ្វើជាអំណោយក្នុងអំឡុងថ្ងៃចុងឆ្នាំ។

យោងតាមការចែករំលែកលោក ហ្វ៊ិញ ថាញ់ សាង ម្ចាស់សិប្បកម្ម Sang Seafood កាម៉ៅ ឃុំ កាយដូយវ៉ាម ដើម្បីកែច្នៃត្រីមានសាច់ក្រាស់ដូចជាត្រីអណ្តែងសមុទ្រ ឬត្រីទ្រនេលសម្រេចគុណភាពខ្ពស់ ពលករត្រូវឆ្លៀតឱកាសបណ្តាថ្ងៃមានក្តៅល្អ។ ត្រីបន្ទាប់ពីសម្អាត ប្រឡាក់គ្រឿងទេសត្រូវបានត្រាំទុករយៈពេលមួយថ្ងៃមុនពេលហាលក្តៅ... ដំណើរការផលិតត្រីងៀតប្រពៃណីទាំងអស់នៅទីនេះតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ លម្អិត ហើយពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ។

1.jpg
បណ្តាគ្រួសារកែច្នៃបង្គាក្រៀមនៅខេត្ត កាម៉ៅ កំពុងបង្កើនល្បឿនផលិតកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការផលិតផលពិសេសបម្រើអតិថិជនក្នុងរដូវចុងឆ្នាំ។
2.jpg
ឧស្សាហកម្មកែច្នៃបង្គាក្រៀមរួមចំណែកបង្កើតការងារសម្រាប់ពលករជាច្រើននៅតាមតំបន់ទូទាំងខេត្ត កាម៉ៅ។

"ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងរក្សាកិត្តិនាមពាណិជ្ជសញ្ញា ក្រុមគ្រួសារជាច្រើននៅតែរក្សាដំណើរការដោយហត្ថកម្មទាំងស្រុងផ្តើមពីការលាងត្រីរហូតដល់ការហាលលើ លើធ្នើរក្រោមកម្តៅថ្ងៃ។ ភាពហ្មត់ចត់ អត់ធ្មត់នេះបានជួយឱ្យមុខម្ហូបពិសេសៗបណ្តាអាហារសមុទ្រនៅ កាម៉ៅ តែងតែទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជនទូទាំងប្រទេស" បង សាង បានបញ្ជាក់ថា។

3.jpg
ធ្នើរហាលត្រីដំឡូងគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតំបន់ប្របមាត់សមុទ្រ កាយដូយវ៉ាម (ខេត្ត កាម៉ៅ)។
4.jpg
នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាម បរិយាកាសពលកម្ម ផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់កែច្នៃងៀតនៃខេត្ត កាម៉ៅ កាន់តែមានភាពអ៊ូអរ និងមមាញឹកជាងមុន។
5.jpg
ការកែច្នៃបង្គាក្រៀមបើកចេញទិសដៅដ៏ជោគជ័យមួយសម្រាប់ការបង្កើនតម្លៃបង្គាក្នុងស្រុក។

បរិយាកាស​អ៊ូអរ​នៅ​តាម​ភូមិ​សិប្បកម្ម​តាមប្របមាត់សមុទ្រ ជា​កន្លែង​កម្តៅថ្ងៃ និង​ខ្យល់​នៃ​ស្រុកកំណើត​ត្រូវ​បាន​គួបផ្សំ​ទៅ​ជា​តម្លៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាក់ស្តែង ​រួម​ចំណែក​នាំ​យក​រសជាតិ​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំវៀតណាម​ដ៏​ពិសេសប្រចាំ​តំបន់ចុងប៉ូចភាគខាងត្បូង​ឈោងឈានទៅ ​កាន់​គ្រប់​តំបន់នៃមាតុភូមិ៕

តាម -​ dantocmiennui.baotintuc.vn

