ពិធីបុណ្យទេសចរណ៍ហាណូយ ឆ្នាំ២០២៦៖ រុករករដ្ឋធានីតាមរយៈទេសចរណ៍បៃតង និងបទពិសោធន៍ឌីជីថល
ពិធីបុណ្យទេសចរណ៍ហាណូយ ឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទ “ទេសចរណ៍បៃតង បទពិសោធន៍ឌីជីថល” ដែលរៀបចំដោយមន្ទីរទេសចរណ៍ហាណូយ បានបើកនាយប់ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា នៅឧទ្យាន Thong Nhat។
ពិធីបុណ្យទេសចរណ៍ហាណូយ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ជាប្រចាំ សំដៅផ្សព្វផ្សាយ រូបភាពរដ្ឋធានីជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏វិសេសវិសាល។
តំបន់ “តភ្ជាប់” គឺជាកន្លែងដែលអាជីវកម្មទេសចរណ៍ជួបគ្នា ផ្សព្វផ្សាយដំណើរកម្សាន្តថ្មីៗ កម្មវិធីនិងប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃដ៏ទាក់ទាញជាច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ។
លើសពីនេះ តំបន់ បច្ចេកវិទ្យា ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ទេសចរណ៍ឌីជីថលបែបទំនើបជាមួយនឹងកម្មវិធីការពិតនិម្មិត VR360 បញ្ញាសិប្បនិម្មិត វេទិកាទេសចរណ៍អនឡាញអន្តរជាតិ និងមនុស្សយន្តទទួលភ្ញៀវ ជាដើម។ តំបន់ បៃតង បង្ហាញពីផលិតផលទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ី ទេសចរណ៍ជនបទ ទេសចរណ៍សម្រាកលំហែកាយ និងកីឡាក្រៅផ្ទះនៅតាមគោលដៅលេចធ្លោនានាក្នុងទីក្រុងហាណូយ ដូចជា Ba Vi, Soc Son, My Duc, Dong Mo ឬភូមិបុរាណ Duong Lam។
តំបន់ គុណតម្លៃ លើកតម្កើងតម្លៃនៃភូមិសិប្បកម្ម និងម្ហូបអាហារប្រពៃណីរបស់ទីក្រុងហាណូយ ដូចជា តែផ្កាឈូក អំបុកភូមិ Vong ហ្វើហាណូយ បាញ់គួន Thanh Tri ជាដើម។ តំបន់ ដៃគូពីគ្រប់ទិសទី ឧទ្ទេសនាមអំពី ទេសចរណ៍របស់បណ្ដាខេត្ត និងទីក្រុងដូចជា ថៃង្វៀន បាក់និញ ទៀនក្វាង ខាញ់ហ័រ និងយ៉ាឡាយ ដែលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់ និងទូទាំងប្រទេស៕