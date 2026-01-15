ពាំនាំ មូកាងចាយ ក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍លេចធ្លោនៅ តីបាក់

អំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដើមនិទាឃរដូវ សម្រស់ផ្កាម៉ាក់ខៃដែលជាប្រភេទផ្កាពិសេសដាច់ដោយឡែកនៃតំបន់ភ្នំ ពាំនាំតម្លៃវប្បធម៌ និងស្មារតីក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង។ ផ្កាម៉ាក់ខៃមិនត្រឹមតែជានិមិត្តរូបនៃនិទាឃរដូវនៅតំបន់ភ្នំប៉ុននោះទេ ថែមទាំងជាប្រភពបំផុសគំនិតសម្រាប់ មូកាងចាយ បង្កើតផលិតផលទេសចរណ៍ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណ ភ្ជាប់នឹងការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ធម្មជាតិ និងវប្បធម៌ក្នុងស្រុកទៀតផង។
ពេលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយក៏ស្របពេលនឹងរដូវផ្កាម៉ាក់ខៃកំពុងបង្អួតសម្រស់ស្រស់ស្អាតបំផុត។ មូកាងចាយ សន្យាថានឹងផ្តល់ជូននូវលម្ហវប្បធម៌ដ៏ស្រស់ចម្រុះពណ៌ ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណ និងលម្ហឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ លួងលោមដួងចិត្តភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទី៕