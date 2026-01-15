Báo Ảnh Việt Nam

ទេសចរណ៍

ពាំនាំ មូកាងចាយ ក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍លេចធ្លោនៅ តីបាក់

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី៣ ខែមករា បុណ្យគែន ម៉ុង - បុណ្យផ្កាម៉ាក់ខៃឆ្នាំ២០២៦ត្រូវបានរៀបចំពិធីបើកនៅឃុំតំបន់ភ្នំ មូកាងចាយ ខេត្ត ឡាវកាយ ដោយមានសកម្មភាពជាច្រើនទាក់ទាញអ្នកស្រុក និងភ្ញៀវទេសចរយ៉ាង​កុះករមកចូលរួម។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ ទេសចរណ៍មានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ និងជាក់ស្តែងមួយដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មី ហើយជាឱកាសមួយសម្រាប់ មូកាងចាយ បន្តផ្សព្វផ្សាយ បង្ហាញសក្តានុពល ចំណុចខ្លាំង សម្រស់ធម្មជាតិ និងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ពិសេសដាច់ដោយឡែកនៃដែនដីនេះជូនភ្ញៀវទេសចរក្នុង និងក្រៅខេត្ត។
mu-cang-chai-3.jpg
នេះជាឱកាសសម្រាប់ មូកាងចាយ ឧទ្ទេសនាមសម្រស់ធម្មជាតិ និងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង នៅដែនដីនេះជាមួយភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយ។

អំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដើម​និទាឃរដូវ សម្រស់ផ្កា​ម៉ាក់ខៃដែលជាប្រភេទ​ផ្កា​ពិសេសដាច់ដោយឡែក​នៃ​តំបន់ភ្នំ ពាំ​នាំ​​តម្លៃ​វប្បធម៌ និង​ស្មារតីក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់​បងប្អូនជនជាតិ​ ម៉ុង។ ផ្កាម៉ាក់ខៃ​មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​និមិត្តរូប​នៃ​និទាឃរដូវ​នៅ​តំបន់​ភ្នំ​ប៉ុននោះ​ទេ ថែមទាំង​ជា​ប្រភព​បំផុស​គំនិត​សម្រាប់ ​មូកាង​ចាយ បង្កើត​ផលិតផល​ទេសចរណ៍​ពោរពេញទៅ​ដោយ​អត្តសញ្ញាណ ភ្ជាប់​​នឹងការឆ្លងកាត់​បទពិសោធន៍​​ធម្មជាតិ និង​វប្បធម៌​ក្នុង​ស្រុកទៀតផង។

mu-cang-chai-4.jpg
យុវតីជនជាតិ ម៉ុង សមសួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីក្នុងរាត្រីធ្វើពិធីបើកបុណ្យគែន ម៉ុង - បុណ្យផ្កាម៉ាក់ខៃឆ្នាំ២០២៦។
09-anh5-2512.jpg
ផ្កាម៉ាក់ខៃបង្អួតសម្រស់ពណ៌ផ្កាឈូកដ៏ស្រស់ត្រកាល ទាក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរដែលអញ្ជើញមកកាន់តំបន់ភ្នំ មូកាងចាយ។
mu-cang-chai-1.jpg
ប៉ុន្មានថ្ងៃដើមឆ្នាំ តំបន់ភ្នំ មូកាងចាយ បង្អួតសម្រស់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកទស្សនា និងថតរូប។
mu-cang-chai-2.jpg
ផ្កាម៉ាក់ខៃបានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោសម្រាប់ទេសចរណ៍តំបន់ភ្នំ និងបើកឱកាសអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍នៅ មូកាងចាយ។

ពេលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយក៏ស្របពេលនឹងរដូវផ្កាម៉ាក់ខៃកំពុងបង្អួតសម្រស់ស្រស់ស្អាតបំផុត។ មូកាងចាយ សន្យាថានឹងផ្តល់ជូននូវលម្ហវប្បធម៌ដ៏ស្រស់ចម្រុះពណ៌ ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណ និងលម្ហឆ្លង​កាត់បទពិសោធន៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ លួងលោមដួងចិត្តភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទី៕

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

