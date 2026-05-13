Báo Ảnh Việt Nam

ពីសេចក្តីសម្រេច ទៅសកម្មភាពជាក់ស្តែង

បើកឱកាសទទួលបានការអប់រំសមភាពនិងគុណភាពសម្រាប់សាលារៀនតំបន់ភ្នំ

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធានាសមភាពក្នុងការទទួលបានការអប់រំរវាងតំបន់ភ្នំ តំបន់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាមួយតំបន់ទំនាប ធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលកំពុងក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពល ជាច្រកទ្វារពុទ្ធិនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំជាច្រើនរបស់ខេត្ត ឡាវកាយ។

ម៉ោងរៀនរបស់អ្នកគ្រូនិងកូនសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សា ក្វាងគីម ខេត្ត ឡាវកាយ។

លោកគ្រូ កាវកង ចាងហ្វាងរងវិទ្យាល័យលេខ ៤ វ៉ាន់បាន បានឱ្យដឹងថា គ្រូបង្រៀនប្រើប្រាស់វេទិកាបង្រៀននិងរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ OLM ជាប្រចាំ ១០០% ចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលឧបត្ថម្ភដល់ការបង្រៀននិងរៀន ប្រគល់មេរៀនឱ្យកូនសិស្សតាមវេទិកាអនឡាញដើម្បីកូនសិស្សហ្វឹកហាត់ក្នុងគោលបំណងកត់ចំណាំចំណេះដឹងបានកាន់តែមធ្យ័តថែមទៀត។

លោក ង្វៀន បាយៀន (ក្រុមប្រជាការពារក្រុង ផាន ស៊ីប៉ាំង ១) មានកូនកំពុងរៀននៅអនុវិទ្យាល័យ ឡេ វ៉ាន់តាម រំភើបចិត្តឱ្យដឹងថា ការរៀនតាមរយៈសិក្ខូបករណ៍ឌីជីថលជួយកូនប្រុសបងកាន់តែមានចំណង់ចំណូលចិត្តថែមទៀតនិងជួយឱ្យការចូលសិក្សារៀនមេរៀនបានកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀត។ កូនអាចចូលសិក្សាចំណេះដឹងតាមល្បឿនផ្ទាល់ខ្លួន រំឭកមេរៀនឡើងវិញ ឬបើកទូលាយខ្លឹមសារយ៉ាងងាយស្រួល គ្រូបង្រៀនអាចតាមដានបានដំណើរការវឌ្ឍនភាពដើម្បីទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភទាន់ពេលវេលា សមស្រប។

“សំខាន់បំផុតគឺមិនមែនគ្រាន់តែកំណត់នៅត្រឹមតែក្នុងបរិយាកាសថ្នាក់រៀនប៉ុននោះទេ កូនក៏អាចរៀនគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ទទួលបានប្រភពធនធានសម្បូរបែបតៀតផង ផ្តើមពីនោះ លើកកម្ពស់លទ្ធភាពសិក្សាដោយខ្លួនឯង”។ បង ង្វៀន បាយៀន ចែករំលែកដូច្នេះ។

ម៉ោងរៀន​តន្ត្រី​របស់​សិស្សសាលាចំណេះទូទៅបង្រៀននិងរៀនពេញមួយថ្ងៃជនជាតិបឋមសិក្សា តាយ៉ាឃៅ (មឿងខឿង)។ រូបថត៖ គ្វក់ខាញ់​ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅខាងលើ ខេត្តនឹងវិនិយោគលើការលើកគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន អភិវឌ្ឍបន្ទប់រៀនកំព្យូទ័រ បន្ទប់ STEM កសាងគំរូ "សាលាឌីជីថល" បណ្តុះបណ្តាល បំប៉នប្រភពធនធានមនុស្សឌីជីថលសម្រាប់កងជួរគ្រូបង្រៀននិងសិស្សសាលា ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជីវកម្ម អង្គការបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអនុវត្តបណ្តាដំណោះស្រាយការអប់រំឌីជីថលបន្ថែមជាដើម៕

តាម -​ dantocmiennui.baotintuc.vn

ដំណោះស្រាយជាច្រើនសម្រាប់ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ 57 របស់ការិយាល័យនយោបាយ

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង កឹនថើ (Can Tho) វិទ្យាស្ថាននយោបាយ នៃតំបន់ទី ៤ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រមួយ ស្តីពី “ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ 57-NQ/TW ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីរបកកំហើញក្នុងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការធ្វើ​បរិវត្តកម្មឌីជីថល​ជាតិ នៅក្នុងខេត្ត និងទីក្រុងនៃតំបន់ដីសណ្តទន្លេគឺវឡុង (Cuu Long)”។
