ទេសចរណ៍
បើកពិធីបុណ្យផ្កាម៉ាក់ខៃនៅឃុំ មឿងផាង
នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមករា នៅកោះផ្កាម៉ាក់ខៃ ក្នុងភូមិ កែវ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ មឿងផាង ខេត្តដៀនបៀន បានរៀបចំបើកពិធីបុណ្យផ្កាម៉ាក់ខៃ មឿងផាង ឆ្នាំ ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ "មឿងផាងឈានចូលនិទាឃរដូវ - ផ្កាម៉ាក់ខៃបង្អួតសម្រស់"។ ជាមួយនឹងសកម្មភាពវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ដ៏សម្បូរបែបជាបន្តបន្ទាប់ ពិធីបុណ្យបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់អញ្ជើញចូលរួម និងទស្សនា។
នៅក្នុងពិធីបើក លោក ត្រឹន វ៉ាំន់ទន់ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំមឿងផាង សង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ពិធីបុណ្យមិនត្រឹមតែជាកិត្តិយសដល់សម្រស់ធម្មជាតិ និងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជនជាតិភាគតិចនៅភាគពាយ័ព្យ វៀតណាម ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបម្រើនៃការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ដ៏មានអត្ថន័យ រួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាង វៀតណាម និងជប៉ុន ស្របតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ក្នុង និងក្រៅខេត្ត ភ្ជាប់ទៅនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។
ឆ្លងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះ ខេត្ត មឿងផាង សង្ឃឹមថានឹងស្វាគមន៍មិត្តភក្តិ និងភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិមកកាន់ទឹកដីដ៏សម្បូរបែបខាងប្រវត្តិសាស្ត្រ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបញ្ជាការដ្ឋាននៃយុទ្ធនាការ ដៀនបៀនភូ ដើម្បីមកទស្សនា និងទទួលបានបទពិសោធន៍ជីវិត ការងារ និងផលិតកម្មរបស់ប្រជាជន។ នេះនឹងជួយពួកគេឱ្យយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រពៃណីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីនេះ ជាកន្លែងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចតែងតែរួបរួមគ្នា ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកសាង និងការពារព្រំដែននៃមាតុភូមិ៕