សេដ្ឋកិច្ច
នៅឆ្នាំ២០៣០ វៀតណាមឆ្ពោះទៅបង្កើត "អាជីវកម្មមានតែបុគ្គលម្នាក់" ចំនួន ១លាន
យោងតាមក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតមិនត្រឹមតែជាកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជា “បុព្ធហេតុរបស់ប្រជាជនទាំងមូល” ទៀតផង។ ចំណុចថ្មីគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយគឺការលេចចេញនូវគំរូ "អាជីវកម្មមានតែបុគ្គលម្នាក់"។ យោងតាមលោក ហ្វាម ឌឹក ងៀម អនុប្រធាននាយកដ្ឋានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យា (ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា) បច្ចុប្បន្ន ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីឧបករណ៍ឌីជីថល និងជំនួយការនិម្មិត បុគ្គលម្នាក់ក៏អាចបង្កើត និងដំណើរការអាជីវកម្មប្រកបដោយជោគជ័យផងដែរ៖ “នេះគឺជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាតិ ដែលកំពុងកសាងវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាឧបត្ថម្ភ។ ជាមួយគ្នានេះ គឺការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខ័ណ្ឌ សម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដើម្បីអភិវឌ្ឍយ៉ាងរឹងមាំ និងទូលំទូលាយ”។
ការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលើវេទិកា ឌីជីថល ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅ "សហគ្រិនភាពទូទាំងប្រទេស"។
យោងតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត វៀតណាមមានគោលបំណងមានអង្គភាពអាជីវកម្មចំនួន ៥ លាន ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មចំនួន ១០.០០០ និងប្រព័ន្ធគាំទ្រការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មចំនួន ៤៥ នៅឆ្នាំ ២០៣០៕