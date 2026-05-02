Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

សេដ្ឋកិច្ច

នៅឆ្នាំ២០៣០ វៀតណាមឆ្ពោះទៅបង្កើត "អាជីវកម្មមានតែបុគ្គលម្នាក់" ចំនួន ១លាន

វៀតណាមដាក់ចេញគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ "អាជីវកម្មមានតែបុគ្គលម្នាក់" ចំនួន ១លានអង្គភាព នៅឆ្នាំ២០៣០ ដែលជាគំរូអាជីវកម្មថ្មីមួយដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។
គោលជំហរនេះស្ថិតក្នុងទិសដៅទម្លុះទម្លាយដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៨៦ របស់រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

សន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំនៃក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។ រូបថត៖ ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

យោងតាមក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតមិនត្រឹមតែជាកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជា “បុព្ធហេតុរបស់ប្រជាជនទាំងមូល” ទៀតផង។ ចំណុចថ្មីគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយគឺការលេចចេញនូវគំរូ "អាជីវកម្មមានតែបុគ្គលម្នាក់"។ យោងតាមលោក ហ្វាម ឌឹក ងៀម អនុប្រធាននាយកដ្ឋានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យា (ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា) បច្ចុប្បន្ន ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីឧបករណ៍ឌីជីថល និងជំនួយការនិម្មិត បុគ្គលម្នាក់ក៏អាចបង្កើត និងដំណើរការអាជីវកម្មប្រកបដោយជោគជ័យផងដែរ៖ “នេះគឺជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាតិ ដែលកំពុងកសាងវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាឧបត្ថម្ភ។ ជាមួយគ្នានេះ គឺការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខ័ណ្ឌ សម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដើម្បីអភិវឌ្ឍយ៉ាងរឹងមាំ និងទូលំទូលាយ”។

លោក ហ្វាម ឌឹក ងៀម អនុប្រធាននាយកដ្ឋានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យា។ រូបថត៖ ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

ការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលើវេទិកា ឌីជីថល ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅ "សហគ្រិនភាពទូទាំងប្រទេស"។

យោងតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត វៀតណាមមានគោលបំណងមានអង្គភាពអាជីវកម្មចំនួន ៥ លាន ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មចំនួន ១០.០០០ និងប្រព័ន្ធគាំទ្រការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មចំនួន ៤៥ នៅឆ្នាំ ២០៣០៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ឧស្សាហកម្ម - សសរស្តម្ភនាំផ្លូវ បង្កើតជារូបរាងប៉ូលកំណើនថ្មី

ឧស្សាហកម្ម - សសរស្តម្ភនាំផ្លូវ បង្កើតជារូបរាងប៉ូលកំណើនថ្មី

នៅក្នុងដំណើរការធ្វើបរិវត្តកម្មរចនាសម្ពន្ធសេដ្ឋកិច្ច ខេត្ត តីនិញ កំពុងកត់សម្គាល់ជំហានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតពីគំរូកំណើនផ្អែកលើកសិកម្មទៅយកឧស្សាហកម្ម - សំណង់ធ្វើជាសសរស្តម្ភ។ មិនត្រឹមតែដើរតួនាទី “ក្បាលសណ្តោង” ប៉ុននោះទេ តំបន់នេះក៏បង្កើតជារូបរាងខេត្ត តីនិញ ក្លាយជាប៉ូលកំណើន​ថ្មីនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចគោលដៅសំខាន់ភាគខាងត្បូងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានទៀតផង ក្នុងបរិបទបណ្តាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មប្រពៃណីឆ្អែតបន្តិចម្តងៗ អំពីមូលនិធិដីធ្លីនិងថ្លៃចំណាយវិនិយោគកើនឡើង។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top