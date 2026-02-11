នាំយកសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្លាយទៅជាសកម្មភាព៖ កសាងព្រំដែនភាគនិរតីស្ថិរភាព និងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

លោក ដូ វ៉ាន់ សាញ់ លេខាសាខាបក្ស ប្រធានភូមិ តឹន ឡុង បានឲ្យដឹងថា “ពីមុន ប្រជាជនត្រូវ ខួងអណ្តូង បូមទឹកក្រោមដី ចំណាយច្រើនប៉ុន្តែមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ឥឡូវនេះ មានស្ថានីយ៍បូមទឹក ការផលិតកាន់តែងាយស្រួលជាង ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏បានប្រសើរឡើង គួរឱ្យកត់ សម្គាល់” លោក សាញ់ ស្នើឱ្យបន្តវិនិយោគលើប្រឡាយធារាសាស្ត្រតូចៗ ដើម្បីបង្ហូតទឹកទៅកាន់តំបន់នៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកលំបិន។
ការគ្រប់គ្រងប្រភពទឹកប្រសិទ្ធភាពមិនត្រឹមតែបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងកាត់បន្ថយទឹកក្រោមដីផងដែរ ធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរយៈពេលវែងជូនប្រជាជន។ នេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឱ្យជីវភាពរស់នៅមានស្ថិរភាព និងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនៅតំបន់ព្រំដែន។
វរសេនីយ៍ឯកបម្រុង ហ្វាង ញឺ ណាម លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ស្នងការនយោបាយនៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន វ៉ាមត្រាងត្រូវ បានបញ្ជាក់ថា៖ “យើងបន្តពង្រីកស្មារតីនៃមហាសន្និបាត ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមហាជនប្រជាជនក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធការពារព្រំដែនប្រជាជនទាំងមូល រក្សាសន្តិសុខនយោបាយ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនៅក្នុងតំបន់”។
រួមជាមួយនឹងភារកិច្ចការពារព្រំដែន ប៉ុស្តិ៍នការពារព្រំដែន វ៉ាមត្រាងត្រូវ ថែមទាំងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សុខុមាលភាពសង្គម និងកម្មវិធីកសាងជនបទថ្មី រួមចំណែកដល់ការពង្រឹង "ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រទឹកចិត្តប្រជាជន" នៅតំបន់ព្រំដែន។
នៅខេត្ត តៃនិញ – តំបន់ព្រំដែនមួយនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសវៀតណាម ការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជន លើបក្សត្រូវបានពូនជ្រំចាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែង នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ។ នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃគោលនយោបាយ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់បក្សនៅតែបន្តសម្រេចបាន ទៅរកតំបន់ព្រំដែនមានស្ថិរភាព និងអភិវឌ្ឍជាងមុន សក្តិសមជា “ព្រំខណ្ឌ” ដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងយុគសម័យថ្មី៕