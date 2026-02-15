នាំយកចូលឆ្នាំថ្មីមកជូនមាមីងបងប្អូនតំបន់ព្រំដែន

សកម្មភាពនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ រួមចំណែកដល់ការថែទាំជីវភាពរបស់ប្រជាជន និងរឹតបន្តឹងការទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជននៅជួរមុខមាតុភូមិ។
កម្មវិធី “និទាឃរដូវកងទ័ពការពារព្រំដែនផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់បេះដូងអ្នកភូមិ” ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាមួយនឹងសកម្មភាពសម្បូរបែប សំដៅឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជនតំបន់ជាយដែន។ នៅកណ្តាលឃុំ ក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់កងទ័ពការពារព្រំដែនបានរៀបចំការពិនិត្យជំងឺ ពិគ្រោះយោបល់អំពីបញ្ហាសុខភាព ជូនឱសថឥតគិតថ្លៃរាប់រយលើក ផ្តោតសំខាន់គឺមនុស្សចាស់ ស្ត្រីនិងកុមារ។ ទន្ទឹមនោះ គំរូ “ជាងកាត់សក់កងទ័ពការពារព្រំដែន” តូបតម្លៃសូនដុងនាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី វេចនំអន្សម និងល្បែងប្រជាប្រិយត្រូវបានរៀបចំឡើងព្រមៗគ្នា បង្កើតបរិយាកាសរីករាយ កក់ក្តៅសម្រាប់ប្រជាជននៅជាយដែនក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំជិតមកដល់។
ក្នុងឱកាសនេះ គណៈបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុង ដាណាំង រួមជាមួយនឹងអង្គភាពដៃគូរបស់ខ្លួនបានឧបត្ថម្ភសាងសង់ផ្ទះជូនបណ្តាក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាត ជូនមធ្យោបាយសម្រាប់បម្រើការថែទាំសុខភាពបឋម ឧបត្ថម្ភកូនពូជដើម្បីជួយប្រជាជនអភិវឌ្ឍជីវភាពប្រកបដោយស្ថិរភាព។ អំណោយនាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរាប់ពាន់ចំណែកក៏ត្រូវបានជូនដោយផ្ទាល់ដៃដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ អ្នកមានកិត្យានុភាពក្នុងសហគមន៍ និងប្អូនៗសិស្សស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកក្នុងឃុំ ហ៊ុងសឺន។
កម្មវិធី “និទាឃរដូវកងទ័ពការពារព្រំដែនផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់បេះដូងអ្នកភូមិ” ក៏រួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយស្មារតីសាមគ្គី និងការចែករំលែក បញ្ជាក់ពីតួនាទីស្នូលរបស់កងទ័ពការពារព្រំដែនផងដែរ។ ឆ្លងតាមរយៈនោះ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អាជ្ញាធរ និងប្រជាជនឃុំព្រំដែន ហ៊ុងសឺន បន្តរួមចិត្តរួមគំនិតរក្សាសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ ការពារអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនជាតិយ៉ាងរឹងមាំ ឆ្ពោះទៅរកនិទាឃរដូវមួយដ៏សុខសាន្តត្រាណ និងរីកចម្រើនរុងរឿង៕