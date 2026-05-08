ចំណុចសំខាន់ៗ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសជាច្រើននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន
ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ លោក Haji Hassanal Bolkiah នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ប្រ៊ុយណេ ដំណា់កាល ២០២៣-២០២៧ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព; ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម ពិចារណាបង្កើតយន្តការគណៈកម្មាធិការរួមស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនេសាទ និងជលផល។ រីឯខ្លួនវិញ ស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ប្រ៊ុយណេចំពោះការគាំទ្រវៀតណាមរៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យ APEC ២០២៧ និងស្នើឱ្យប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងថាមពល។
នៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន លោក Ferdinand Marcos Jr. នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់វៀតណាមចំពោះការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដោយជោគជ័យរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ ២០២៦ ដោយពង្រឹងសាមគ្គីភាព និងតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាន។ ទាក់ ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការខិតខំបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យឈានដល់ ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើសន្តិសុខស្បៀងអាហារ សន្តិសុខថាមពល និងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រ។
នៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិ- សន្តិសុខនៅតែជាសសរស្តម្ភដ៏រឹងមាំ; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជាចំណុចលេចធ្លោមួយ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពន្លឿនការបង្រួបបង្រួមគម្រោង "យន្តការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចថ្មីសម្រាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ" នៅឆ្នាំ ២០៣៥ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៥០...។ សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាព្រំដែនសន្តិភាព ស្ថិរភាព សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា រួមទាំងការសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែន។
ក្នុងឱកាសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាណាណា ហ្គូសម៉ៅ នៃប្រទេសទីម័រខាងកើត និងបានទទួលជួបជាមួយប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) លោក ម៉ាសាតូ កាន់ដា ផងដែរ៕