វប្បធម៌
ទំនៀមទម្លាប់ស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធរូប ព្រះសង្ឃ ភ្ងូតទឹកជូនយាយតា ឪពុកម្តាយក្នុងថ្ងៃឡើងស័ក
បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងរយៈពេល ៣ ឬ ៤ ថ្ងៃ។ ឆ្នាំ២០២៦ នេះ បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមាន ៣ ថ្ងៃ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤-១៥-១៦ ខែមេសា។ ថ្ងៃទី៣ គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ហៅថាវារៈឡើងស័ក។
ថ្ងៃទី៣បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ជាថ្ងៃឡើងស័ក គឺផ្លាស់ស័កថ្មីនៅថ្ងៃនេះឯង។ ចំណែកថ្ងៃទី១ ហៅថាថ្ងៃចូលឆ្នាំ (មហាសង្ក្រាន្ត) ថ្ងៃទី២ ហៅថាពារកណ្តាល ឬហៅថាវារៈវ័នបត (ថ្ងៃខ្វាក់)។ ក៏ដូចនឹងថ្ងៃទី១ និងថ្ងៃទី២ដែរ ថ្ងៃទី៣ ពុទ្ធបរិស័ទក៏យកបាយចង្ហាន់ ផ្កាភ្ញី នំនែក ផ្លែឈើទៅវត្តដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃ ធ្វើពិធីរាប់បាត្រតាមទំនៀមទម្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំ។ល។ ហើយក្នុងថ្ងៃឡើងស័កនេះក៏ជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីកិច្ចសំខាន់ៗនៅតាមវត្តខ្មែរផងដែរ។
ពិធីកិច្ចសំខាន់ៗនៅក្នុងថ្ងៃឡើងស័ករួមមាន៖ការស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធរូប និងធ្វើពិធីបង្សុកូលជូនអ្នកចែកឋាន នៅមានស្រង់ទឹកព្រះសង្ឃ ភ្ងូតទឹកជូនយាយតា ឳពុកម្តាយក្នុងថ្ងៃឡើងស័កទៀតផង ហើយមានសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈនានាក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផងដែរ។
ពិធីស្រង់ទឹកព្រះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផង ក៏ដូចជាព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះ គឺឳពុកម្តាយ យាយតា លោកអ្នកមានគុណផង ដើម្បីលាងជម្រះ និងបណ្ដេញនូវឧបទ្រពចង្រៃនៅក្នុងឆ្នាំចាស់ បំណងប្រាថ្នាពីសេចក្តីសុខសប្បាយ ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងឆ្នាំថ្មី៕