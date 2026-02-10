ទេសចរណ៍
ទឹកជ្រោះ Khuoi Nhi៖ សម្រស់ដ៏រ៉ូមែនទិកនៅកណ្តាលព្រៃល្វឹងល្វើយនៃខេត្ត Tuyen Quang
ផ្លូវដែលនាំទៅដល់ទឹកជ្រោះ Khuoi Nhi ឃុំ Lam Binh ផុសជ្រងោនៅចំពោះមុខភ្ញៀវទេសចរ នូវទេសភាពដ៏បៃតងត្រជាក់ ជាកន្លែងដែលព្រៃភ្នំ ឱបក្រសោបទឹកជ្រោះពណ៌សក្បុស។ នៅកណ្តាលព្រៃធំល្វឹងល្វើយនៃខេត្ត Tuyen Quang ទឹកជ្រោះ Khuoi Nhi បានផុសឡើងដូចជាផ្ទាំងគំនូរមួយដ៏រ៉ូមែនទិក ទន់ភ្លន់ និងរហោស្ថាន។
|សម្រស់ដ៏អស្ចារ្យនៃទឹកជ្រោះ Khuoi Nhi។ (រូបថត៖ tuyenquang.gov.vn)
ទឹកជ្រោះនេះមានច្រើនជាន់ ដែលជាន់នីមួយៗ មើលទៅដូចសសៃសូត្រពណ៌ស ហូរចុះមកលើផ្ទាំងថ្មដែលគ្របដណ្ដប់ដោយស្លែបៃតង។ ពន្លឺព្រះអាទិត្យចែងចាំងកាត់តាមមែកឈើ បង្កើតជាបន្ទះពន្លឺរស្មីដ៏ភ្លឺចិញ្ចាចលើផ្ទៃទឹក ដែលធ្វើឱ្យទេសភាពកាន់តែស្រស់ស្អាត។ ទឹកជ្រោះ Khuoi Nhi តាំងពីយូរមកហើយ បានក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅ Lam Binh ហើយជាកន្លែងទស្សនាដែលមិនគួររំលង នៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរ មកទស្សនាអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី Na Hang – Lam Binh។ លោក Dang Quoc su នាយកមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ខេត្ត Tuyen Quang បានឲ្យដឹងថា៖
"ទឹកជ្រោះ Khuoi Nhi ជាទឹកជ្រោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលនៅតែត្រូវបានរក្សាដដែល ហើយនាំមកនូវតម្លៃបទពិសោធន៍ពិសេសដល់ភ្ញៀវទេសចរពេញដំណើរកម្សាន្តទៅទស្សនាអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី Na Hang។ ការតភ្ជាប់រវាងទឹកជ្រោះ និងទេសភាពរមណីយដ្ឋានផ្សេងទៀតបានបង្កើតបានដំណើរកម្សាន្តពហុបទពិសោធន៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ ក៏ដូចជាបង្កើតភាពខុសប្លែកនិងភាពចម្រុះសម្រាប់ផលិតផលទេសចរណ៍របស់ខេត្ត Tuyen Quang ផងដែរ"។
|នៅជើងទឹកជ្រោះមានបឹងធំមួយ ជាកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរអាចសម្រាកនិងបន្ធូរអារម្មណ៍។ (រូបថត៖ tuyenquang.gov.vn)
“យើងពិតជារំភើបរីករាយមែនទែន ព្រោះយើងបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយ ប៉ុន្តែនៅពេលមកទីនេះ យើងមានអារម្មណ៍ ថា វាមានអត្ថន័យខ្លាំងហើយបរិយាកាសក៏រីករាយផងដែរ។ មានត្រីម៉ាស្សាជើងឲ្យយើង អស្ចារ្យណាស់។ មានអារម្មណ៍ដូចជាត្រូវបានចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រដោយត្រីធម្មជាតិអញ្ចឹង”។
|នៅជើងទឹកជ្រោះមានបឹងធំមួយដែលមានត្រីជាច្រើន។ អ្នកទស្សនាគ្រាន់តែត្រាំជើងនៅក្នុងទឹក ហើយហ្វូងត្រីនឹងហែលមកម៉ាស្សាជើង ដែលនាំមកនូវអារម្មណ៍រីករាយ។ (រូបថត៖ tuyenquang.gov.vn)
“អារម្មណ៍សុភមង្គល ផាសុខភាព និងចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងកើតឡើងក្រោយពីរយៈពេលធ្វើដំណើរយ៉ាងលំបាកដើម្បីឡើងទៅទឹកជ្រោះ។ យើងត្រូវឡើងជណ្តើរប៉ុន្មានរយកាំទើបមកដល់ទឹកជ្រោះ។ នៅទីនេះមានផាសុកភាពណាស់ ដោយមានទឹកត្រជាក់ ខៀវថ្លា ទេសភាពស្រស់ស្អាត ហ្វូងត្រីកំពុងហែលទឹក។ ពេលឮព័ត៌មានថា មានត្រីមកត្បុលជើង ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថា វាល្អយ៉ាងដូច្នេះទេ”។ ពេលព្រះ
អាទិត្យលិចនៅពីក្រោយជួរភ្នំឆ្ងាយៗ កាំរស្មីចុងក្រោយនៃពន្លឺឆ្លុះបញ្ចាំងលើទឹកជ្រោះ បង្កើតជាបន្ទះពណ៌ លឿងភ្លឺដ៏ត្រចះត្រចង់។ Khuoi Nhi នៅពេលនេះមើលទៅដូចជាបន្ទះសូត្រពណ៌លឿងមាសនៅកណ្ដាលព្រៃឈើ។
Khuoi Nhi ស្ថិតនៅកណ្តាលព្រៃធំល្វឹងល្វើយនៃខេត្ត Tuyen Quang។ Khuoi Nhi មិនអ៊ូអរ មិនខ្លាំងក្លា ឬអួតអាងទេ។ ទឹកជ្រោះនេះ ត្រឹមតែហូរយ៉ាងស្រទន់ ខណៈដែលព្រៃឈើឱបក្រសោបទឹកជ្រោះយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់។ ភាពរហោស្ថាននិងរ៉ូមម៉េនទិកនេះ បានបង្កើតជាភាពទាក់ទាញដ៏យូរអង្វែង សម្រស់ដ៏បរិសុទ្ធនិងសម្បូរទៅដោយមនោសញ្ចេតនា ដែលធ្វើឱ្យអ្នកដែលមកទីនេះម្តង ក៏ចង់វិលត្រឡប់មកវិញម្ដង ទៀត៕