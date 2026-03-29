ទីក្រុងបុរាណ Hoi An - ជាកន្លែងដែលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌លាយឡំជាមួយចង្វាក់ជីវិតសហសម័យ

ទីក្រុងបុរាណ Hoi An (សង្កាត់ Hoi An ទីក្រុង Da Nang) មិនត្រឹមតែល្បីល្បាញដោយស្ថាបត្យកម្មដ៏ពិសេស ដំបូលបុរាណលាយឡំជាមួយបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះទេ ដែលទីនេះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "សារមន្ទីររស់" ជាកន្លែងដែលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកត្រូវបានអភិរក្សក្នុងដង្ហើមនៃជីវិត។
ផ្ទះបុរាណគឺជាអ្វីដែលអ្នកទេសចរចូលចិត្តបំផុត
ទីក្រុងបុរាណ Hoi An ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកកាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៩ ដោយអង្គការយូណេស្កូ
ផ្ទះបុរាណជាប់គ្នានៅទីក្រុងបុរាណ Hoi An នៅតាមបណ្តោយទន្លេ Hoai
ភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរដោយស៊ីក្លូ ស្វែងយល់សម្រស់ស្ថាបត្យកម្មនិងវប្បធម៌នៅទីក្រុងបុរាណ Hoi An
វត្ដ Cau ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជានិមិត្តរូបនៃទីក្រុងបុរាណ Hoi An
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ទន្លេ Hoai បានរួមចំណែកដល់ភាពស្រស់ស្អាតនៃបេតិកភណ្ឌទីក្រុងបុរាណ Hoi An
អ្នកទេសចរអន្តរជាតិពិសារភេសជ្ជៈនៅទីក្រុងបុរាណ Hoi An
តម្លៃនៃទីក្រុងបុរាណ Hoi An មិនត្រឹមតែបង្ហាញដោយវត្ដ Cau និងផ្ទះបុររាណដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងរបៀបរស់នៅ ភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងលំហវប្បធម៌ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៀតផង៕
តាម កាសែតកងទ័ពប្រជាជន