ទេសចរណ៍
ឌៀនបៀន៖ ទេសចរណ៍បៃតងពីចម្ការទំពាំងបាយជូរនៅមឿងផាំង
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងកន្លងទៅ ខេត្តឌៀនបៀនបានផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍កសិកម្មក្នុងទិសដៅបៃតង និងប្រកបដោយចីរភាព បានភ្ជាប់ផលិតកម្មជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ ហើយពិសាទំពាំងបាយជូរនៅនឹងកន្លែង។
នៅក្នុងឃុំមឿងផាំង ចម្ការទំពាំងបាយជូរមិនត្រឹមតែនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក្លាយជាគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឱ្យមកទស្សនា ថតរូប ជួបប្រទះរដូវប្រមូលផល និងរីករាយជាមួយផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងចម្ការទំពាំងបាយជូរផងដែរ។ គំរូនេះកំពុងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនតម្លៃផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក និងធ្វើឱ្យសហគមន៍ និងផលិតផលទេសចរណ៍ខេត្តឌៀនបៀនកាន់តែសម្បូរបែប៕