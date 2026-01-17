ទេសចរណ៍
ដាស់សក្តានុពលទេសចរណ៍សហគមន៍ផ្តើមពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិ នុង
មានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្តាលតំបន់ភ្នំ ភូមិ បាក់ហ្វា ឃុំ តឹនសឺន ខេត្ត បាក់និញ កំពុងវិវត្តបន្តិចម្តងៗ ផ្តើមពីភូមិនិគមកសិកម្មសុទ្ធសាធក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរណ៍សហគមន៍ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណ។
ដោយមានផ្ទះបុរាណទាំងឡាយ ការរស់នៅផ្នែកវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ នុង នៅតែបានថែរក្សាល្អដូចដើមដដែល ដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងសហគ្រាសទាំងឡាយ បាក់ហ្វា ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោថ្មីក្នុងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងខេត្ត។
ភូមិ បាក់ហ្វា ជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានតួយ៉ាងរបស់ឃុំ តឹនសឺន កន្លែងសហគមន៍ជនជាតិ នុង រស់នៅជាយូរណាស់មកហើយ នៅរក្សាទំនៀមទម្លាប់ និងលម្ហកន្លែងរស់នៅដិតដោយស្លាកស្នាមប្រពៃណី។ បច្ចុប្បន្នភូមិនិគមទាំងមូលមានប្រជាជនចំនួន ១៦០ ក្រុមគ្រួសារ ក្នុងនោះបរិវេណផ្ទះបុរាណមានប្រហែល ១៧ ក្រុមគ្រួសារត្រូវបានគ្រោងទុកជាស្នូលអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍សហគមន៍។ នោះគឺផ្ទះប្រពៃណីទាំងឡាយដែលមានជញ្ជាំងសង់ពីដី និងដំបូលប្រក់ក្បឿងញីឈ្មោលតាមលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែករបស់បងប្អូនជនជាតិ នុង ត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អមាំទាំ ផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងលម្ហប្រជុំជីវភាពគ្រួសារ និងផលិតកម្មកសិកម្ម។
គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ មានប្រជាជនជាច្រើនក្រុមគ្រួសារនៅតែបន្តផ្នត់ត់ំនិតរស់នៅតាមប្រពៃណី ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជនជាតិប្រចាំថ្ងៃ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកកម្សន្ត។ ក្លឹបសិល្បៈប្រជាប្រិយ ជាពិសេសគឺបទចម្រៀងប្រជាប្រិយជនជាតិ នុង បានថែរក្សាប្រចាំ ហើយក្លាយជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការឧទ្ទេសនាមវប្បធម៌អន្តោគ្រាម។
អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍មិនត្រឹមតែនាំមកប្រភពប្រាក់ចំណូលថ្មីប៉ុននោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពខាងស្មារតី និងមោទនភាពវប្បធម៌របស់ជនជាតិ នុង នៅ បាក់ហ្វា ទៀតផង។ ប្រសិនបើបានវិនិយោគឲ្យបានដិតដល់ និងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះ បាក់ហ្វា អាចក្លាយជាគំរូលេចធ្លោអំពីទេសចរណ៍សហគមន៍ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិរក្សវប្បធម៌ជនជាតិទាំងស្រុង រួមចំណែកយ៉ាងវិជ្ជមានដល់ផ្ទាំងគំនូរទេសចរណ៍របស់ខេត្តនាពេលខាងមុខ៕