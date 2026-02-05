ការនាំផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មីមកនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបើកទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន បង្កើតការងារធ្វើបន្ថែម ជំរុញទេសចរណ៍សហគមន៍ ភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ជាមួយនឹងការថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ សន្យាថានឹងក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោថ្មីមួយនៅក្នុងដំណើររុករកស្វែងយល់តំបន់ចុងប៉ូចភាគខាងជើងនៃខេត្ត ត្វៀនក្វាង៕
ការស្វែងយល់
ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជិះសេះនៅចុងប៉ូចភាគខាងជើង - ផលិតផលទេសចរណ៍ពិសេសដាច់ដោយឡែក
នៅក្នុងបរិយាកាសរីករាយនៃប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងដើមឆ្នាំថ្មី ២០២៦ នៅពេលនិទាឃរដូវកំពុងឈានមកពាសពេញតំបន់ចុងប៉ូចភាគខាងជើងនៃមាតុភូមិ នៅភូមិ ថែនប៉ា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ លុងគូ (ខេត្ត ត្វៀនក្វាង) បានរៀបចំពិធីសម្ពោធផលិតផលទេសចរណ៍ "ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជិះសេះនៅចុងប៉ូចភាគខាងជើង - ត្វៀនក្វាង" ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រុក និងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើន។