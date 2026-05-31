ច្នៃប្រតិដ្ឋផលិតផលហត្ថកម្មវិចិត្រសិល្បៈពីស្មៅចចូត

ឆ្លៀតប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមស្មៅចចូតមានស្រាប់នៅតំបន់ព្រំដែន (ជាប់ព្រំប្រទល់ កម្ពុជា) ចំណុះខេត្ត អានយ៉ាង ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានបានបង្កើតផលិតផលហត្ថកម្មវិចិត្រសិល្បៈជាច្រើនដូចជា៖ កាបូបយួរដៃទាន់សម័យ កន្ត្រក កាបូបលុយ និងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ តុបតែងលម្អសង្ហារិមជាច្រើនប្រភេទ ។ល។ បង្កើតប្រភពប្រាក់ចំណូល អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច លំនឹងជីវភាព។
ជាច្រើនផលិតផលហត្ថកម្មវិចិត្រសិល្បៈពីស្មៅចចូតត្រូវបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេស ជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជន។
ការងារដេរ ត្បាញផលិតផលហត្ថកម្មវិចិត្រសិល្បៈពីស្មៅចចូតរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន យ៉ាងថាញ់។
ស្មៅចចូតបន្ទាប់ពីកាត់ យកមកហាលស្ងួតសម្រាប់ធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមត្បាញផលិតផលហត្ថកម្មវិចិត្រសិល្បៈ។
បងប្អូនជនជាតិនៅខេត្ត អានយ៉ាង ជាមួយនឹងរបរត្បាញស្មៅចចូត។
វាលស្មៅចចូត ភូមី នៅឃុំ យ៉ាងថាញ់ ខេត្ត អានយ៉ាង គឺជាប្រភពវត្ថុធាតុដើមបរិបូរសម្រាប់ប្រជាជនយកមកបម្រើការត្បាញទៅជាផលិតផលហត្ថកម្មវិចិត្រសិល្បៈ។
នារីនៅឃុំ យ៉ាងថាញ់ ស៊ីឈ្នួលដេរផលិតផលពីស្មៅចចូត។
