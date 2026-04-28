ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាម
គោលនយោបាយជនជាតិបង្កើតសម្ទុះអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិ ខ្មែរ
រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងថ្មីៗនេះ កិច្ចការដាក់ដំណើរការប្រកបដោយសង្គតិភាព គោលនយោបាយជនជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានរួមចំណែកផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់តំបន់បងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងខេត្ត វិញឡុង។ ការរស់នៅផ្នែកសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជនល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ការជឿទុកចិត្តទៅលើគោលនយោបាយបក្ស និងរដ្ឋត្រូវបានពង្រឹង បង្កើតសម្ទុះសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីជាតិ។
ការប្រែប្រួលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
យោងតាមលោកស្រី ថាច់ ធីធូហា នាយិកាមន្ទីរកិច្ចការជនជាតិ និងសាសនាខេត្ត វិញឡុង អញ្ជើញមានប្រសាសន៍ ខេត្តកំពុងដំណើរការព្រមៗគ្នារាល់គោលនយោបាយជនជាតិ ស្របតាមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងនៅក្នុងស្រុក។ ក្រៅពីការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់មជ្ឈិមយ៉ាងពេញលេញនោះ ខេត្តបានចេញសេចក្តីសម្រេចបទយកការណ៍នានាសំដៅអភិវឌ្ឍតំបន់បងប្អូនជនជាតិនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ផ្តោតលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជា៖ ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការឧបត្ថម្ភការងាររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិត លើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ ការថែទាំសុខភាព និងការអភិរក្ស លើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណី។ល។
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ២០២៥ ខេត្តបានវិនិយោគលើការសាងសង់សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន ២៧៩ សំណង់ ដោយចំណាយថវិកាសរុបជាង ៤៣៤ ពាន់លានដុង។ ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ខេត្តបានបែងចែកថវិកាជាង ១៧០ ពាន់លានដុង ដើម្បីធ្វើសំណង់ចំនួន ៨៣ រួមចំណែកកែលម្អលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរទៅមក ផលិតកម្ម និងផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រជាជន។
គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់ទាំងឡាយក៏ត្រូវបានដាក់ដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរ ថវិកាសរុបជាង ៦៥ ពាន់លានដុងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ ខ្មែរ រាប់ពាន់ក្រុមគ្រួសារអំពីផ្ទះសម្បែង ដីធ្លី ទឹកប្រើប្រាស់ និងការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជាជីវៈ។ លើសពីនេះទៅទៀត ដើមទុនឥណទានអនុគ្រោះជាង ៦០ ពាន់លានដុង ពីធនាគារគោលនយោបាយសង្គមបានជួយជាង ១.៣០០ ក្រុមគ្រួសារមានលក្ខខណ្ឌអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម រួចផុតពីភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាពពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន។
ខេត្តយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់សាលាអន្តេវាសិកជនជាតិ បើកថ្នាក់បំបាត់អនក្ខរភាព ថ្នាក់បង្ហាត់បង្រៀនភាសា ខ្មែរ រាប់រយថ្នាក់។ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ ការថែទាំសុខភាព និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីចំនួនប្រជាជន អាហារូបត្ថម្ភ និងការបង្ការជំងឺត្រូវបានដាក់ដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាព។
គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ កិច្ចការកសាងកងជួរកម្មាភិបាលជាបងប្អូនជនជាតិមានការប្រែប្រួលយ៉ាងវិជ្ជមានជាច្រើន។ អត្រាកម្មាភិបាល បក្ខជន ខ្មែរ កំពុងកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងស្ថាប័នដែលប្រជាជនជ្រើសតាំង និងអង្គការនយោបាយ - សង្គម រួមចំណែកលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការក្នុងមូលដ្ឋាន។
ដល់ចុងឆ្នាំ ២០២៥ ខេត្តទាំងមូលមានបក្ខជន ខ្មែរ ជិត ៨.៤០០ នាក់ (៥,៥%)។ កងជួរកម្មាភិបាល ភ្នាក់ងាររដ្ឋការជាបងប្អូនជនជាតិមានជាង ៤.៦០០ នាក់ (៧,០៩%)។ អត្រាគណៈប្រតិភូជាជនជាតិ ខ្មែរ ចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តសម្រេច ១២,៩៤% ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំ សង្កាត់ ៧,១៣% និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត វិញឡុង សម្រេច ១៣,០៨%។
លោក ហ្វិញ ផឿកឡុង នៅឃុំ ចូវថាញ់ ជាអតីតអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិនៃរដ្ឋសភាសម្តែងក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលលេចធ្លោរបស់ប្រទេសជាតិ និងមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេលកន្លង ជាពិសេសក្នុងវិស័យកិច្ចការជនជាតិ។ តាមលោកចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះគឺគោលនយោបាយទាំងឡាយជ្រាបចូលកាន់តែជាក់ស្តែង ឆ្ពោះទៅលើកកម្ពស់គុណភាពការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិ។
គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ កិច្ចការកម្មាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងវិជ្ជមានជាច្រើនខណៈពេលមានជាច្រើនកម្មាភិបាលជាបងប្អូនជនជាតិទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលមានរបៀបរបប និងកាន់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗក្នុងមូលដ្ឋាន។ នេះជាសក្ខីភាពបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់បក្ស និងរដ្ឋក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធាន និងពង្រីកតួនាទីរបស់កងជួរកម្មាភិបាលជាបងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយ។
អាស្រ័យដោយដាក់ដំណើរការវិធានការដោយសង្គតិភាព អត្រាក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនជនជាតិរបស់ខេត្តដល់ចុងឆ្នាំ២០២៥ ថយចុះនៅត្រឹម ១,១៦%។
ពង្រីកកម្លាំងផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងសហគមន៍
បច្ចុប្បន្ន ខេត្ត វិញឡុង មានប្រជាជនសរុបជិត ៣,៤ លាននាក់ ក្នុងនោះជនជាតិ ខ្មែរ មានជាង ១០%។ រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តផ្តោតសំខាន់លើការអភិរក្ស និងពង្រីកទូលាយតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិ។ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ពិធីបុណ្យអកអំបុក និងបុណ្យសែនដូនតាភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងឱឡារិក សុវត្ថិភាព។ វត្តព្រះពុទ្ធសាសនា ខ្មែរ មជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំសកម្មភាពវប្បធម៌ ជំនឿ ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគ ជួសជុល និងដំឡើងកម្រិត។
ស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនៅក្នុងតំបន់បងប្អូនជនជាតិត្រូវបានថែរក្សា ធ្លុងមហាសាមគ្គីជាតិត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់មូលដ្ឋានបន្តដំណើរការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាពេលខាងមុខ។
យោងតាមលោក កៀនបាញ់ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត វិញឡុង មានប្រសាសន៍ថា ជីវភាពរបស់បងប្អូនជនជាតិ សាសនានៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តមានស្ថិរភាពជាសារវន្ត ហើយប្រជាជនចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាប្រលងប្រណាំងស្នេហាជាតិ កសាងជនបទថ្មី ទីក្រុងអារ្យធម៌។
ចាប់អារម្មណ៍គឺ តួនាទីរបស់អ្នកមានកិត្យានុភាពក្នុងចំណោមបងប្អូនជនជាតិត្រូវបានកែលម្អឱ្យប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ក្លាយជាស្ពានមេត្រីសំខាន់រវាងអាជ្ញាធរ និងប្រជាជន តាមរយៈគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភដូចជា ការអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យទាន ចូលឆ្នាំថ្មី ផ្តល់បណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាព បង្កើតលក្ខខណ្ឌទៅទស្សនកិច្ច សិក្សាបទពិសោធ។
យោងតាមលោក ចូវសឿន អ្នកមានកិត្យានុភាពនៅក្នុងភូមិ មីធ្វឹន ឃុំ ត្រាកូន បានឲ្យដឹងថា មូលដ្ឋាននេះមានក្រុមគ្រួសារ ខ្មែរ ជាង ៤០០ ក្រុមគ្រួសារ។ អាស្រ័យដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់បក្ស និងរដ្ឋ ខ្សែផ្លូវជនបទជាច្រើនត្រូវបានចាក់បេតុងរួចស្រេចហើយ បណ្តាញភ្លើងអគ្គិសនីជាតិត្រូវបានគ្របដណ្តប់យ៉ាងទូលំទូលាយ បង្កើតលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលជូនប្រជាជនក្នុងផលិតកម្ម និងផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម។
ជាក្រុមគ្រួសារ ខ្មែរ មួយទទួលផលពីគោលនយោបាយ អ្នកស្រី ថាច់ ធីថន នៅឃុំឡុងហ៊ីបចែករំលែកថា គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីកាលពីមុនជួបលំបាកជាច្រើនអំពីលំនៅឋាន និងការងាររកស៊ី។ ដោយសារទទួលបានឧបត្ថម្ភចំនួន ៥០ លានដុងសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះ និងទុនកម្ចីអនុគ្រោះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម ជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីបានស្ថិរភាពហើយ កូនៗបានទៅសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ គ្រួសារកាន់តែមានទំនុកចិត្តទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋថែមទៀត។
នឹងលទ្ធផលសម្រេចបាន កិច្ចការជនជាតិនៅខេត្ត វិញឡុង មិនត្រឹមតែរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជនប៉ុននោះទេ ថែមទាំងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមប្រកបដោយចីរភាព ពង្រឹងការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជន និងរឹតបន្តឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីភាពជាតិនៅក្នុងខេត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតផង៕