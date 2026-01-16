Báo Ảnh Việt Nam

ខ្ពង់រាបថ្ម ដុងវ៉ាន់ - គោលដៅវប្បធម៌តំបន់ឈានមុខគេនៅអាស៊ី

នេះជាកិត្តិនាមកិត្តិយសត្រូវបាន WTA រៀបចំប្រគល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណងលើកតម្កើងបណ្តាគោលដៅមាន សមិទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងការ អភិរក្សវប្បធម៌អន្តោគ្រាម ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយ ចីរភាពនិងរក្សា ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិ។ មុននោះ ឆ្នាំ ២០១០ ឧទ្យានភូគព្ភសាស្រ្តខ្ពង់រាបថ្ម ដុងវ៉ាន់ ត្រូវបានអង្គការ យូណេស្កូ ទទួលស្គាល់ជាឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រសកល យូណេស្កូ ដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេស វៀតណាម និងទីពីរនៅ អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
ការដែលអង្គការ យូណេស្កូ ទទួលស្គាល់ជាឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រសកលទេសចរណ៍លើដែនដីខ្ពង់រាបថ្មបាននិងកំពុងជួយទេសចរណ៍ស្រុកទេសន៍ទ្វៀន អភិវឌ្ឍហួសកម្រិត គឺជាដងថ្លឹងដ៏សំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនមូលដ្ឋាន។
បណ្តាស្រទាប់ថ្មកំបោរបុរាណ ប្រព័ន្ធរូងភ្នំដ៏អស្ចារ្យរួមជាមួយស្លាកស្នាមនៃបណ្តាចលនារចិតវិវត្តន៍សំបកផែនដីបានបង្កើតជា "សារមន្ទីរភូគព្ភសាស្ត្រមានជីវិត" ដ៏កម្រមួយនៅលើពិភពលោក។
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសរំភើបរីករាយចំពោះការឆ្លងកាត់បទពិសោធទេសចរណ៍ ហាយ៉ាង។
សម្រស់ម៉ាក់ខៃដូចជាតែងលម្អឲ្យទេសភាពស្រស់បំព្រងល្អឆើតឆាយបន្ថែមនៃខ្ពង់រាបថ្ម ដុងវ៉ាន់ និទាឃរដូវឈានមកដល់ម្តងៗ។
អង្គការពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ពិភពលោក (World Travel Awards - WTA)ជាមួយនឹងទេសភាពដ៏មហាសាល អស្ចារ្យ ជញ្ជាំងភ្នំបញ្ឈរភ្លឹង ប្រព័ន្ធរូងភ្នំថ្មកំបោរដ៏សម្បូរបែប ខ្ពង់រាបថ្ម ដុងវ៉ាន់ បានបញ្ជាក់ពីតម្លៃវិទ្យាសាស្ត្រ អប់រំ និងសោភ័ណភាពអន្តរជាតិ។

ខ្ពង់រាបថ្មដុងវ៉ាន់លាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង២.៣៤៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺជា កន្លែងរក្សាទុកស្រទាប់ភូគព្ភសាស្ត្រមានអាយុកាលជាង៥០០លានឆ្នាំដោយ មានបេតិកភណ្ឌភូគព្ភសាស្ត្រប៉ាលេអូសូអ៊ិចភូមិសណ្ឋាននិងទេសភាពដ៏ វិសេសវិសាលរាប់រយកន្លែង។ជាហូរហែបុរាណដ្ឋាន ហ្វូស៊ីលជីវសាស្រ្តសមុទ្រ បណ្តាស្រទាប់ថ្មកំបោរបុរាណប្រព័ន្ធរូងភ្នំដ៏អស្ចារ្យរួមជាមួយស្លាកស្នាមនៃ បណ្តាចលនារចិតវិវត្តន៍សំបកផែនដីបានបង្កើតជា"សារមន្ទីរភូគព្ភសាស្ត្រ មានជីវិត" ដ៏កម្រមួយនៅលើពិភពលោក៕

តាម -​ dantocmiennui.baotintuc.vn

