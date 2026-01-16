ទេសចរណ៍
ខ្ពង់រាបថ្ម ដុងវ៉ាន់ - គោលដៅវប្បធម៌តំបន់ឈានមុខគេនៅអាស៊ី
នេះជាកិត្តិនាមកិត្តិយសត្រូវបាន WTA រៀបចំប្រគល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណងលើកតម្កើងបណ្តាគោលដៅមាន សមិទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងការ អភិរក្សវប្បធម៌អន្តោគ្រាម ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយ ចីរភាពនិងរក្សា ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិ។ មុននោះ ឆ្នាំ ២០១០ ឧទ្យានភូគព្ភសាស្រ្តខ្ពង់រាបថ្ម ដុងវ៉ាន់ ត្រូវបានអង្គការ យូណេស្កូ ទទួលស្គាល់ជាឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រសកល យូណេស្កូ ដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេស វៀតណាម និងទីពីរនៅ អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
ខ្ពង់រាបថ្ម ដុងវ៉ាន់ លាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង ២.៣៤៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ គឺជា កន្លែងរក្សាទុកស្រទាប់ភូគព្ភសាស្ត្រមានអាយុកាលជាង ៥០០ លានឆ្នាំដោយ មានបេតិកភណ្ឌភូគព្ភសាស្ត្រ ប៉ាលេអូសូអ៊ិច ភូមិសណ្ឋាន និងទេសភាពដ៏ វិសេសវិសាលរាប់រយកន្លែង។ ជាហូរហែបុរាណដ្ឋាន ហ្វូស៊ីលជីវសាស្រ្តសមុទ្រ បណ្តាស្រទាប់ថ្មកំបោរបុរាណ ប្រព័ន្ធរូងភ្នំដ៏អស្ចារ្យរួមជាមួយស្លាកស្នាមនៃ បណ្តាចលនារចិតវិវត្តន៍សំបកផែនដីបានបង្កើតជា "សារមន្ទីរភូគព្ភសាស្ត្រ មានជីវិត" ដ៏កម្រមួយនៅលើពិភពលោក៕