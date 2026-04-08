ការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា AI ដំណោះស្រាយក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុង

ការផ្លាស់ប្តូរវិធីប្រតិបត្តិការ
យោងតាមព័ត៌មានពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ (នគរបាលទីក្រុង ហាណូយ) ចាប់ពីដើមខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ទីក្រុងទាំងមូលបានរកឃើញ និងដោះស្រាយករណីប្រព្រឹត្តល្មើសសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាង ៧.៣០០ ករណីតាមរយៈប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ។ ការវិនិច្ឆ័យទូទៅនៅតែមាន៖ ការមិនគោរពភ្លើងចរាចរណ៍ ការបើកបរខុសគន្លង ការចតរថយន្តខុសច្បាប់ និងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃពេលកំពុងបើកបរ។
លោកវរសេនីយ៍ទោ ង្វៀន វ៉ាន់ឃឿង អនុប្រធានក្រុមបញ្ជាចរាចរណ៍ និងត្រួតពិនិត្យសញ្ញាចរាចរណ៍ នៃនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ (នគរបាលទីក្រុង ហាណូយ) មានប្រសាសន៍ថា ការដាក់ពង្រាយកាមេរ៉ា AI មិនត្រឹមតែជួយរកឃើញប្រព្រឹត្តល្មើសយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនផងដែរ។ "តាមរយៈការតាមដានប្រព័ន្ធនេះ យើងបានកត់សម្គាល់ឃើញពីភាពប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់អ្នកចូលរួមចរាចរណ៍ ចាប់ពីការចតរថយន្តរហូតដល់ការគោរពតាមសញ្ញាចរាចរណ៍"។
ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា AI ពេលនេះដំណើរការ ២៤/៧ ដោយកត់ត្រារាល់ប្រព្រឹត្តល្មើសទាំងអស់ ចាប់ពីបទល្មើសតូចតាចដូចជាការចតរថយន្តខុសច្បាប់ រហូតដល់អាកប្បកិរិយាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាការបើកភ្លើងក្រហម ឬការបើកបរខុសគន្លងផ្លូវ។ ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះ មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យអាចជូនដំណឹងដល់ក្រុមការងារក្នុងស្រុកភ្លាមៗតាមរយៈវិទ្យុសម្រាប់សកម្មភាពភ្លាមៗ កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងគ្រោះថ្នាក់។
អ្នកតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ទីក្រុង ហាណូយ សង្កត់ធ្ងន់ថា៖ "កាមេរ៉ា AI ជួយយើងរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយហេតុនេះសម្របសម្រួលកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ នេះគឺជាឧបករណ៍សំខាន់មួយសម្រាប់ដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍"។
ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាបាន "បើកភ្នែក" នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក៏ដោយ ការពិតបង្ហាញថា ស្ថានភាពជាច្រើននៅតែមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយតាមរបៀបតាមទាន់ទិន្នន័យ។ យោងតាមមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍មួយចំនួនតាមដានតំបន់នោះដោយផ្ទាល់ ប្រព្រឹត្តល្មើសជាច្រើនទាក់ទងនឹងច្រករបៀងសុវត្ថិភាពផ្លូវដែក និងសណ្តាប់ធ្នាប់ទីក្រុងនឹងកើតឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើមិនត្រូវបានដោះស្រាយជាប្រចាំ។ អ្នកតំណាងម្នាក់មកពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ទីក្រុង ហាណូយ បានបញ្ជាក់ថា "ប្រសិនបើយើងមិនល្បាត និងបង្កើតចំណុចត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយប្រព្រឹត្តល្មើសតាំងពីដំបូងឡើយ ប្រព្រឹត្តល្មើសទាំងនេះនឹងក្លាយជាទម្លាប់ ក្លាយជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលបង្កឱ្យមានការខកចិត្តពីសាធារណជន"។
តាមពិតទៅ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យឆ្លាតវៃ នៅពេលរកឃើញប្រព្រឹត្តល្មើស ប៉ូលីសចរាចរណ៍របស់ទីក្រុង ហាណូយ ជាធម្មតាមកដល់យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីចេញការព្រមាន និងចាត់វិធានការដំបូង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីខ្លះ កម្លាំងប៉ូលីសកម្រិតសង្កាត់ - អង្គភាពគ្រប់គ្រងតំបន់ដោយផ្ទាល់ - មិនមានវត្តមានទាន់ពេលវេលាទេ នាំឱ្យមានការដោះស្រាយមិនពេញលេញ។ គម្លាតនេះកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា AI ទាំងមូល ទោះបីជាមានការវិនិយោគធ្វើសមកាលកម្មក៏ដោយ។ ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា AI នឹងបង្រួមគម្លាតនេះបន្តិចម្តងៗ។
ឆ្ពោះទៅរកការដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ និងស៊ីវិល័យ
ការដាក់ពង្រាយកាមេរ៉ា AI ក្នុងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ត្រូវបានមើលឃើញថាជាជំហានជាក់ស្តែងមួយក្នុងការសម្រេចទិសដៅនៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អភិបាលកិច្ចទីក្រុង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យាពិតជាផ្តល់តម្លៃបានលុះត្រាតែផ្សំជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្ស។ ដើម្បីដោះស្រាយប្រព្រឹត្តល្មើសដល់ឫសគល់ ចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងតួនាទីរបស់ប៉ូលីសកម្រិតសង្កាត់ និងឃុំក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណចំណុចក្តៅជាមុនពីទិន្នន័យកាមេរ៉ា ការដាក់ពង្រាយកម្លាំងភ្លាមៗ និងម៉ឺងម៉ាត់នៅនឹងកន្លែង និងរក្សាការគ្រប់គ្រងដើម្បីការពារការកើតឡើងវិញ។
លោកវរសេនីយ៍ទោ ង្វៀន វ៉ាន់ឃឿង បន្ថែមថា បន្ថែមពីលើដំណើរការតាមរយៈប្រព័ន្ធ AI កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍រក្សាការសម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមការងារក្នុងស្រុក ដោយជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ដល់ពួកគាត់អំពីប្រព្រឹត្តល្មើសដូចជាការចតរថយន្តខុសច្បាប់ រថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរ និងរថយន្តដំណើរការមិនត្រឹមត្រូវ ដើម្បីដោះស្រាយបានតាំងពីដំបូង និងជៀសវាងការកកស្ទះចរាចរណ៍។ នាពេលអនាគត កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ទីក្រុង ហាណូយ នឹងបន្តពង្រីកការអនុវត្តកាមេរ៉ា AI ដោយផ្សំវាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងភ្លើងចរាចរណ៍ឆ្លាតវៃ និងកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនើបបន្តិចម្តងៗ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែជាតំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍។ ការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ការគោរពភ្លើងចរាចរណ៍ និងមិនចតរថយន្តខុសច្បាប់ នឹងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការកកស្ទះ និងគ្រោះថ្នាក់។
លទ្ធផលដំបូងពីការអនុវត្តកាមេរ៉ា AI ក្នុងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍បង្ហាញថា ទីក្រុង ហាណូយ កំពុងធ្វើឱ្យស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចលេខ 57-NQ/TW កាន់តែច្បាស់លាស់តាមរយៈសកម្មភាព "ជីវិតពិត"៖ ផ្តោតលើទិន្នន័យ ជំរុញដោយបច្ចេកវិទ្យា និងមានគោលបំណងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទីក្រុងដ៏ឆ្លាតវៃ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មេរៀនដែលបានរៀនមិនត្រឹមតែអំពីការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត គឺអំពីការអនុវត្ត។ នៅពេលប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា "មើលធ្លុះ" គ្រប់បទល្មើសទាំងអស់ ការទទួលខុសត្រូវរបស់កងកម្លាំងក្នុងតំបន់គឺ "ត្រូវមានវត្តមាននៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវ និងដោះស្រាយវាឱ្យបានហ្មត់ចត់"។ មានតែនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន ជាមួយនឹងវិន័យសេវាសាធារណៈ និងជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តសកម្មរបស់កម្រិតនីមួយៗ និងកម្លាំងនីមួយៗប៉ុណ្ណោះ ទើបសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងក្លាយជាការពិត។
កាមេរ៉ា AI អាចជួយទីក្រុង ហាណូយ កំណត់អត្តសញ្ញាណ "ចំណុចកកស្ទះ" ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះប្រកបដោយចីរភាព តម្រូវឱ្យមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលធ្វើសមកាលកម្ម - បច្ចេកវិទ្យា កម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ និងការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនធ្វើការរួមគ្នាលើវេទិការួមនៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល និងការទទួលខុសត្រូវសង្គម៕