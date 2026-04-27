ការទាញយកតម្លៃ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ចាម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍
ខេត្ត ខាញ់ហ្វា ផ្តោតសំខាន់ការងារអភិរក្ស ទាញយកតម្លៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ចាម ដើម្បីកសាងបណ្តាផលិតផលទេសចរណ៍ដ៏ពិសេសដាច់ដោយឡែក។
ស្ថិតនៅលើកូនភ្នំ គូឡាវ កេរដំណែលជាតិពិសេស ថាបបា ប៉ូ ណាហ្គារ៍ (សង្កាត់ បាក់ញ៉ាត្រាង) ត្រូវបានកសាងតាំងពីសតវត្សរ៍ទី ៨ ដល់សតវត្សរ៍ ទី ១៣ ទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នេះជា បណ្តុំស្ថាបត្យកម្មដ៏ឆ្នើម ពិសេសដាច់ដោយឡែកនៃវប្បធម៌ ចាម រួមមាន ស្ថាបត្យកម្ម ៣ ជាន់ លេចឆ្លោគឺជាប្រាសាទសក្ការៈទេពធីតា ប៉ូ ណាហ្គារ៍ - ព្រះម៉ែ ធៀនអ៊ី អាណា បុគ្គលត្រូវបានគោរពបូជាជាម៉ែស្រុកទេស។
អញ្ជើញ មកកាន់ទីនេះ ភ្ញៀវទេសចរមិនត្រឹមតែបានគន់មើល សម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាត អាថ៌កំបាំងនៃបណ្តុំស្ថាបត្យកម្មបុរាណប៉ុននោះទេ ថែមទាំងបានភ្ជាប់ខ្លួន ទៅក្នុងវប្បធម៌ ចាម ដោយមានបណ្តាចង្វាក់របាំប្រពៃណី សំឡេងនៃស្គរ ប៉ារ៉ានឹង ស្រឡៃ សារ៉ាណាយ... ទៀតផង។ ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងខេត្ត ខាញ់ហ្វា ភូមិកុម្ភការភណ្ឌ ចាម បាវទ្រុក (ឃុំ និញភឿក) បច្ចុប្បន្នមានសហករណ៍ចំនួន ២ និងសិប្បកម្មផលិតកម្មចំនួន ១១ ដោយមានក្រុមគ្រួសារប្រជាជនប្រមាណ ៣០០ គ្រួផ្សារភ្ជាប់ ជាមួយរបរកុម្ភការភណ្ឌប្រពៃណី។
មិនត្រឹមតែជាភូមិរបរមួយដ៏យូរលង់ ប៉ុននោះទេ បាវទ្រុក ថែមទាំងបានប្រៀបប្រដូចជា "សារមន្ទីរកុម្ភការភណ្ឌ ចាម" របស់តំបន់ប៉ែកខាងត្បូងនៃភូមិភាគកណ្តាលទៀតផង។ សារមន្ទីរ ខាញ់ហ្វា និងភូមិរបរប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិ ចាម ក៏ត្រូវ បានផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតផល ទេសចរណ៍វប្បធម៌ផងដែរ។ កម្មវិធីសិល្បៈជាច្រើនសម្តែងបង្ហាញឡើងវិញនូវពិធីកិច្ចប្រជាប្រិយ ពិធីបុណ្យ ប្រពៃណីលេចធ្លោគឺជាពិធីបុណ្យ កាតេ របស់បងប្អូនជនជាតិ ចាម ត្រូវបានប្រារព្ធឡើង។
ភូមិរបរជាច្រើន សម្តែងបង្ហាញ ឡើងវិញយ៉ាងសកម្មនូវបច្ចេកទេសត្បាញ សំពត់សង្កិម ច្នៃបង្កើតកុម្ភការភ័ណ្ឌ របាំ ចាម។ល។ ការទាញយកតម្លៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ចាម ផ្សារភ្ជាប់ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍ ទេសចរណ៍ត្រូវបានរំពឹងថានឹងបង្កើត ចំណុចលេចធ្លោមួយសម្រាប់ទេសចរណ៍ខេត្ត ខាញ់ហ្វា។ ស្របពេលរួមចំណែកថែរក្សា រីកសាយភាយបណ្តាតម្លៃ វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ បងប្អូនជនជាតិ ចាម៕