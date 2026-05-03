ពីសេចក្តីសម្រេច ទៅសកម្មភាពជាក់ស្តែង
កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពវៀតណាមដាក់ពង្រាយសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើនក្នុងឱកាសថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា និងថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា
ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៥១ នៃទិវារំដោះភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមជាតិ (៣០ មេសា ១៩៧៥ – ៣០ មេសា ២០២៦) និងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៃក្រសួងការពារប្រទេស វៀតណាម និងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាម នៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅស៊ូដង់ខាងត្បូង បានដាក់ពង្រាយសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាច្រើន ដែលរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ ប្រជាជន និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់វៀតណាមដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិ។
ចំណុចលេចធ្លោមួយនៃសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់គឺកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ "តុបតែងដួនស្លឹក" ដោយមានការចូលរួមពីយុទ្ធនារីមកពីប្រទេសជាច្រើន នាទាហានសេនាធិការយោធា ប៉ូលីសអង្គការសហប្រជាជាតិ និងកងកម្លាំងអន្តរជាតិ (ម៉ុងហ្គោលី ហ្គាណា ប៉ាគីស្ថាន។ល។)។
តាមរយៈសកម្មភាពនេះ កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៅទីនេះ មិនត្រឹមតែបានណែនាំពីលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់នៃវប្បធម៌ជាតិវៀតណាមដល់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតលំហរផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ចម្រុះ ពង្រឹងសាមគ្គីភាព និងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពផងដែរ។
ក្នុងឱកាសនេះ កងកម្លាំងវៀតណាមក៏បានរៀបចំសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងសប្បុរសធម៌ នៅក្នុងតំបន់ការពារជនស៊ីវិល Bentiu (POC)។ កម្មាភិបាលនិងភ្នាក់ងារបុគ្គលិកមកពីកងកម្លាំងបានសាងសង់ ដំឡើង និងបរិច្ចាគតុ និងកៅអីមួយឈុត កន្ទេលដេក ក៏ដូចជាអំណោយដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើនទៀត ដើម្បីជួយកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់។
ក្នុងអំឡុងពេលនេះ កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនវៀតណាមក៏បានចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ និងប្រជាជនក្នុងតំបន់អំពីសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទិវារំដោះភាគខាងត្បូង និងទិវាបង្រួបបង្រួមជាតិនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរតស៊ូដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យ ការបង្រួបបង្រួម និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសវៀតណាម។ រឿងរ៉ាវទាំងនេះ បានរួមចំណែកជួយមិត្តភក្តិអន្តរជាតិឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រពៃណីស្រឡាញ់សន្តិភាព សាមគ្គីភាព និងសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់វឌ្ឍនភាពរបស់ប្រជាជន វៀតណាម៕