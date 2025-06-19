Viettel集团旗下三家成员公司跻身东南亚500强榜单

《财富》杂志最新发布的2025年东南亚500强榜单显示，越南军队工业电信集团（Viettel）旗下的三家成员公司上榜。

与2024年相比，今年Viettel集团在《财富》榜单上新增了一家成员公司，即Viettel国际投资股份总公司（Viettel Global）。另外两家入选的成员公司分别是Viettel邮政股份总公司（Viettel Post）和Viettel工程股份总公司（Viettel Construction）。

这些公司均为Viettel集团生态系统中的核心企业。其中，Viettel Global在Viettel集团拓展海外业务方面发挥着关键作用。20年来，该公司业务拓展至10个国家，为超过9000万客户提供服务，并在7个市场中占据领先地位。2024年，Viettel Global的合并收入达到35.37万亿越盾（折合人民币98.24亿元），同比增长25%。这一增长率是全球电信行业平均增长率的5倍。

Viettel Post是一家从事物流和配送业务的公司，2024年其收入接近21万亿越盾，其中配送业务的增长率高达45%，几乎是行业平均增长率的2倍。

Viettel Construction目前在越南电信基础设施网络建设和运营领域占据首位。该公司拥有近6万个基站、32万公里光缆。2024年，公司营业收入达到12.67万亿越盾，同比增长11%以上。

据《财富》统计，今年越南共有76家企业上榜，总营业收入超过1600亿美元。2025年是《财富》第二次发布东南亚500强企业榜单。该榜单根据企业2024财年营收进行排名，并考虑企业增长率及其对区域经济的贡献。（完）